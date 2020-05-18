Belçika'da okullar kademeli olarak açıldı - BRÜKSEL

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Okul girişlerinde çocukların dezenfekte edilerek okula alındıkları görüldü. Berber ve kuaför salonları da randevuyla müşteri kabul etmeye başladı.Belçika'da bir sonraki aşamaya en erken 8 Haziran'da geçilecek. Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması daha sonra değerlendirilecek.