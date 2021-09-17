Belçika'da maske zorunluluğu büyük ölçüde kalkıyor

De Croo düzenlediği basın toplantısında ülkesinde yetişkinlerin yüzde 84'ünün tam aşılanmış olması nedeniyle danışma komitesinin, 1 Ekim itibarıyla dükkanlar ve konaklama sektöründe hem müşteri hem çalışanlar için maske zorunluluğunu kaldırma kararı aldığını bildirdi.
De Croo toplu ulaşım, sağlık kurumlarında, kuaför gibi kişisel iletişim gerektiren mesleklerin icra edildiği yerlerde ise maske takılmaya devam edileceğini belirtti.
"BU, AŞISIZLARIN SALGINI HALİNE GELİYOR"
Başbakan de Croo, "Büyük bir 'ama' var. Hala aşı olmayan insanlar var, özellikle Brüksel'de. Orada halkın yarısı halen aşısız." diye konuştu.
Hastanelerdeki vakaların çoğunun genç ve genellikle aşısız olanlardan oluştuğunu ifade eden de Croo, "Bu, aşısızların salgını haline geliyor." dedi.
Başbakan, yoğun bakım ünitelerinin de "aşısızların toplanma yeri" haline geldiğini belirterek, "Kimsenin keyfi şekilde diğer insanları riske atmaya hakkı yok." değerlendirmesini yaptı.
GÜVENLİ KOVİD KARTI
Geçen haftaki kabine toplantısında federal bölgeler, halkın aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli Kovid Kartı'nı kullanmak konusunda anlaşmaya varmıştı.
Ülkedeki tüm bölgeler, 1 Ekim'den itibaren söz konusu kartı restoran, spor salonu gibi çeşitli mekanlara girişte kullanabilecek. Şimdilik 31 Ekim'e kadar geçerli olacak uygulama, salgının ülkedeki seyrine göre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılabilecek. Aşılamanın nispeten düşük olduğu başkent Brüksel bölgesi uygulamayı daha erken başlatacak.
1 Ekim itibarıyla gece kulüpleri ve diskolar da Güvenli Kovid Kartı kullanılması şartıyla açılacak.
BELÇİKA'DA KOVİD-19'UN SEYRİ
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı son 7 günün ortalamasına göre, bir süredir stabil seyreden günlük vaka sayısı 1974 olarak kaydedildi.
Söz konusu dönemde ortalama 60 kişi hastaneye kaldırıldı, ölü sayısı ise 7 oldu.
Salgının başlangıcından bu yana 25 bin 500 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği 11 milyon nüfuslu ülkede, nüfusun yüzde 86'sı ilk doz, 84'ü iki doz aşıyı yaptırdı.
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