Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hız kesmiyor

Haftalık vakaların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 2-8 Ekim haftasında Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısının günlük ortalamasının önceki haftaya göre yüzde 86 artarak 4 bin 154 olduğunu duyurdu.
11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 3,7 milyon test yapıldı. Virüse yakalanan sayısı 162 bin 258, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 191'e çıktı. Hastanelerde şu anda 1329 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 243'ü yoğun bakımda bulunuyor.
Yetkililer, son günlerde yapılan her 5 Kovid-19 testinden birinin pozitif çıktığını ifade ediyor.
- Acil olmayan ameliyatlar erteleniyor
Artan vakalar Belçika'da hastanelerde doluluk oranını artırınca başka hastalıkların tedavisinde acil olmayan durumlarda ertelemeler başladı. Birçok hastanede acil olmayan ameliyatlar, muayeneler veya tedavilerin bir kısmı ertelendi.
Başkent Brüksel, Liege ve Anvers'teki bazı hastanelerde acil olmayan hastaların üçte birinin tedavisinin ertelendiği belirtildi.
Federal hükümet, hastanelerin yoğun bakım yataklarının yüzde 15'ini Kovid-19 hastaları için ayırmasını istiyordu. Bazı hastanelerde yoğun bakım yataklarının yüzde 25'inde şimdiden Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği bildirildi.
- Sokağa çıkma kısıtlaması düşünülebilir
Belçika'da kafe ve barların kapatılması gibi önlemler de henüz sonuç vermedi. Belçika hükümeti yetkilileri, durumun gidişine göre yeni bir genel sokağa çıkma kısıtlaması yasağının düşünülebileceğini belirtti.
Belçika, son haftalarda artan vaka sayılarının ardından 100 bin kişide görülen enfeksiyonlu sayısı bakımından da Avrupa'da en kötü durumdaki ikinci ülke oldu.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine göre, Belçika'da son iki haftada her 100 bin kişiden 364'ünde virüse rastlandı. Avrupa'da bu oranın en yüksek görüldüğü ülke 433 ile Çekya oldu. Çekya ve Belçika'yı Hollanda, İspanya, Fransa ve İngiltere takip ediyor.
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