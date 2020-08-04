Belçika'da Kovid-19 vakaları artıyor

AA

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano),25-31 Temmuz haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 517'ye çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 60'lık artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla Belçika'da bugüne kadar Kovid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 70 bin 314 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da 22'ye yükseldi.

Salgının başlangıcıdan bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 850'ye ulaştı.

- Huzurevlerine karantina

Belçika'nın Charleroi kentinde 3 huzurevinde vakaların artması nedeniyle tüm sakinlerin karantinaya alındığı bildirildi. Personel dahil 18 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Belçika hükümeti geçen hafta bir dizi yeni önlem almıştı. Bu çerçevede vakaların en çok görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ülke genelinde alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirilmiş, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmiş, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirler uygulamaya geçirilmişti.