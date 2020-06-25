Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini aştı

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, son 1 haftada günde ortalama 93 vakanın tespit edildiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 109 artarak 61 bin 7'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısının 4 artarak 9 bin 726'ya yükseldiği bildirildi.

- Anvers Limanı'nda gemiye karantina

Yerel basında yer alan haberlerde, Belçika'nın Anvers kentindeki limanda bir geminin karantinaya alındığı duyuruldu.

Gemi mürettebatında çok sayıda kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Malta bayraklı Minerva Oceania gemisinin 1 Temmuz'a kadar karantinada tutulacağı ifade edildi.