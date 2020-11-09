Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümler 13 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da yeni vakalardaki artış yavaşladı ancak Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümlerin sayısı 13 bini geçti.
Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını duyuran Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 30 Ekim-5 Kasım döneminde yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 47 düşerek 9 bin 487 oldu. Salgının zirve noktasında 27 Ekim'de 22 bin 177 vaka kaydedilmişti.
Yeni vakalarla birlikte bugüne kadar virüse yakalananların sayısı 500 bin 789'a çıktı.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Son haftada günlük ortalama 179 kişi yaşamını yitirdi. Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13 bin 55'e yükseldi.
Yaz bitimiyle hızla artmaya başlayan vaka sayıları üzerine federal ve bölgesel hükümetlerin ekimin ikinci yarısında aldığı önlemlerle yeni vaka sayılarının düşmeye başladığı Belçika'da hastanelerdeki hasta sayıları da sabitlenmiş görünüyor.
Hastanelere yatırılan kişi sayısı sadece yüzde 1 artarak 6 bin 948'e çıktı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da sabit kalarak 1469 oldu.
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