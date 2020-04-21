Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bine yaklaştı

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 172 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 107 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 8 artarak 1079'a çıktığı vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 973 artarak 40 bin 956'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, 170 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 998'e ulaştı.