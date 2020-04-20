Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bine yaklaştı

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1478 artarak 39 bin 983'e ulaştı.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 232 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 138 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 10 azalarak 1071'e gerilediği de vurgulandı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1478 artarak 39 bin 983'e çıktığı aktarılan açıklamada, 168 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 828'e yükseldi. Bunların yüzde 47'si hastanelerde, yüzde 52'si ise huzur evlerinde vefat etti.
- Belçika'da uzaktan eğitim tekrar başladı
Paskalya tatilinin sona ermesinin ardından tecrit döneminin devam etmesi nedeniyle Belçika'daki öğrenciler uzaktan eğitime döndü. Ülkede yaklaşık 1,1 milyon öğrenci bulunurken, yerel basın 150 binden fazla öğrencinin gerekli teçhizata sahip olmadığını yazdı. Eğitim Bakanı Ben Weyts, ihtiyacı olan 10 bin öğrenciye dizüstü bilgisayar dağıtımı yapılacağını açıkladı.
Diğer taraftan Belçika "normalleşme" sürecinde kullanılması için telefonlara yüklenecek bir uygulama üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Uygulamanın Kovid-19 şüphesi taşıyan kişileri tespit etmeye yardımcı olacağı, söz konusu şüphelilerin yakın zamanda kiminle irtibata geçtiği konusunda bilgi toplanacağı ifade edildi.
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