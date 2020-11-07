Belçika'da Kovid-19 salgını hız kesiyor

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Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 28 Ekim-3 Kasım haftasında günlük ortalama vaka sayıları önceki haftaya göre yüzde 27 düşerek 11 bin 790 oldu.

Son eklenenlerle birlikte 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar virüse yakalananların sayısı 488 bin 44'e yükseldi.

Salgının ekimde çok hızlanması üzerine hükümetin aldığı önlemlerden sonra vakalarda düşüş, hastanelerdeki hasta sayılarına da yansımaya başladı. Hasta sayılarındaki artış durdu ve çok az da olsa azalmaya başladı. Belçika genelinde hastanelerde Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı yüzde 1 düşerek 7 bin 208 oldu.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk ise devam ediyor. Ülkede toplam 2 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunuyor. Şu anda bunların 1459'unda Kovid-19 hastaları tedavi görüyor.

Ancak ölüm sayılarında artış sürüyor. Bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 708'e yükseldi. Ülkede son haftada her gün ortalama 165 kişi hayatını kaybetti.

Yaz bitimiyle vakaların hızla artmaya başladığı Belçika'da hükümet ekim ortasından itibaren gece sokağa çıkma kısıtlaması, restoran, bar kafelerle temel ihtiyaç ürünleri satanlar dışındaki mağazaların kapatılması gibi önlemler almıştı. Laboratuvarlardaki yoğunluk nedeniyle 21 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen kişilere Kovid-19 testi uygulaması da durdurulmuştu.