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HaberlerDünya

Belçika'da köpeğini arabada bırakıp ölmesine neden olan kişiye dava açılıyor

Belçika'da güneş altında bıraktığı aracın içine köpeğini kilitleyerek hayvanın ölmesine neden olan kadına dava açılıyor.

10.08.2020 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Belçika'da köpeğini arabada bırakıp ölmesine neden olan kişiye dava açılıyor
AA

Yerel basındaki haberlere göre, hayvan hakları için çalışmalar yürüten GAIA adlı örgüt, adı açıklanmayan kadın hakkında şikayette bulunma kararı aldı.

Brugges kentinde meydana gelen olayda, köpeğin, bir saatten fazla süre bir hastanenin otoparkına park edilen ve çok ısınan aracın içinde havasız kalarak öldüğü belirtildi.

Örgütün başkanı Michel Vandenbosch, tüm farkındalık kampanyalarına ve geçmişteki benzer olaylara rağmen bazı kişilerin köpeklerini araçlarında bırakmayı sürdürdüğünü söyledi.

Vandenbosch, "Uyarıları dikkate almayanlar bunun sonuçlarına katlanmalı. Sahipleri tarafından korunması gerekirken, sahiplerinin hataları yüzünden masum hayvanların ölmesinden artık bıktık." dedi.

Ülke yasalarına göre, böyle bir davranış 12 bin avroya kadar para ve 6 aya kadar hapisle cezalandırılıyor.

Belçika'da 2018'de benzer bir olayda köpek ölmemesine rağmen sahibine ceza verilmişti.

GAIA yetkililerinin verdiği bilgiye göre, güneşli havalarda araçların içindeki sıcaklık çok kısa sürede 50 dereceyi aşabiliyor.

Hava sıcaklığı 21 derece olduğunda güneşte bırakılan bir aracın içindeki hava 10 dakikada 32 dereceye, 30 dakikada 40 dereceye, bir saatte ise 45 dereceye yükseliyor. Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştığında ise araç içi sıcaklığı çok daha yüksek derecelere ulaşıyor.

Hayvanların araçta uzun süre bırakılmaması, kısa süreli durumlarda da aracın gölgeye park edilmesi ve camının aralıklı bırakılması tavsiye ediliyor.

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