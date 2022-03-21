Belçika'da karnaval kutlayan kalabalığın arasına otomobil daldı: 6 ölü, onlarca yaralı
Belçika'nın güneyindeki Strépy - Bracquegnies kasabasında karnaval kutlaması için toplanan kalabalığın arasına hızla dalan bir otomobil, 6 kişinin ölümüne, 10'u ağır çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Belçika'nın güneyindeki Strépy - Bracquegnies kasabasında karnaval kutlaması için toplanan kalabalığın arasına hızla dalan bir otomobil, 6 kişinin ölümüne, 10'u ağır çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Polis, olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamayı başardı.
Kamu yayıncısı RTBF'ye göre, kazaya polisten kaçan 2 genç neden oldu. Ancak bu bilgi resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.
Ancak bölge polisi olayın bir terör saldırısı olmadığı açıklamasını yaptı.
Olay, başkent Brüksel'in 50 kilometre güneyinde, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki La Louvière yakınlarında meydana geldi.
La Louvière'e bağlı Strépy - Bracquegnies kasabasındaki karnaval kulübü "Lez Boute - en - train" üyesi, yaklaşık 200 kişi Pazar sabahı erken saatlerde Strépy Kranavalı'nı kutlamak için toplanmıştı.
Topluluğun, bir spor salonu önünde, geçit töreni için hazırlık yaptığı sırada, otomobil son hızla kalabalığın arasına girdi. Hızını kesmeyen araç ilerlemeye devam etti. İlk belirlemelere göre, otomobilin çarptığı 6 kişi yaşamını yitirdi. 10'u ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.
Görgü tanıklarına göre, sürücü fren yapmadı ve bazı kurbanlar, otomobil tarafından 100 metre kadar sürüklendi.
Polis, kısa bir kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü ile araçta bulunan diğer kişiyi yakaladı. Fransızca yayın yapan kamu yayıncısı RTBF'ye göre olaya, polisten kaçan 2 zanlı neden oldu.
Belçika polisi, henüz bu bilgiyi doğrulanmadı.
'Bunu anlatacak hiçbir kelime yok, korkunç'
Belediye tarafından olay yerinde kriz merkezi oluşturuldu.
La Louvière Belediye Başkanı Jacques Gobert, "Bunu anlatacak hiçbir kelime yok, korkunç. Felaketin yaşanmasından kısa bir süre sonra olay yerine geldim. Yola saçılmış cesetleri gördüm" dedi.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo (ve İçişleri Bakanı Annelies Verlinden de, Twitter üzerinden taziye mesajları iletti.
Belçika Kralı Philippe, Başbakan De Croo ve İçişleri Bakanı Verlinden ile birlikte öğleden sonra Strépy'ye gidecek.
Strépy-Bracquegnie'deki karnaval bugün başlayacak ve üç gün sürecekti. Ancak olayın ardından kutlamalar belediyenin talebi üzerine iptal edildi. Öğleden sonra kurbanlar için anma töreni yapılması kararlaştırıldı.
Karnaval, Covid salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında kutlanamamaştı. 2 yılın ardınan ilk kez gerçekleştirilecek kutlama için, çok sayıda karnaval kulübü hazırlık yapmıştı.
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Belçika'da karnaval kutlayan kalabalığın arasına otomobil daldı: 6 ölü, onlarca yaralı/belcika-da-karnaval-kutlayan-kalabaligin-arasina-otomobil-daldi-6-olu-onlarca-yarali-3381853
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