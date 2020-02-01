Belçika'da İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Akademisi'nden imam eğitim projesi

01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belçika'da İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Akademisi'ne (AFOR) bağlı dört yıllık İslami ilimler programının bu yıl başlatılması hedefleniyor.
Belçika İslam Temsil Kurumu, imam eğitimi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yayımladı.
Açıklamada 2019'da kurulan AFOR'un, Belçika’da din görevlisi yetiştirmek maksadıyla "sosyal bilimler" ve "İslami ilimler" olmak üzere iki ayrı alanda eğitim programları hazırlamak üzere yetkilendirildiği belirtildi.
Bu eğitim programının sıfırdan dini yüksek öğrenim görmek isteyenler için düşünüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"(İslami ilimler programı) Dini yüksek öğrenim görmüş, ilahiyat veya dengi bir yüksek öğrenim programını tamamlayan ve hali hazırda din görevlisi olanları kapsamayacaktır. Bu durumda olanlar için AFOR yeterlik akreditasyonu verebilecektir. Sosyal bilimler programı Belçika ve Avrupa şartlarında İslam, müslüman, din-devlet ilişkisi, dinler ve toplum gibi konuları sosyolojik olarak ele alan çok kültürlü ve çok dinli toplumlarda din olgusu ve insan ilişkilerini inceleyen alanlardan oluşmaktadır. Akademinin tanınması için Belçika’nın Fransızca ve Flamanca konuşan iki köklü üniversitesi KULeuven ve UCLouvain (Katolik üniversiteleri) ile sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyulan derslerin verilmesi için bir protokol imzalanmıştır. Bu dersler zaten söz konusu üniversitelerde mevcut olup AFOR ile yapılan protokol sayesinde bu üniversitelerden hizmet alımı şeklinde gerçekleşecektir."
Açıklamada, İslami ilimler programının tamamen AFOR'un tasarrufunda olduğuna değinilerek, "Buna göre 'sosyal bilimler' programından bağımsız olarak 'İslami ilimler' programının 4 yıl sürmesi öngörülmektedir. Programın, müfredat ve hocaların tesbit edilmesinin ardından 2020 yılı içerisinde başlatılması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Belçika'da imamların eğitimi konusunun devletin kurumları ve üniversitelerin yetkisinde olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu husus dini özgürlükler ilkesi çerçevesinde sadece Müslüman toplumunun yetkisindedir. Bu nedenle bu akademi ve imam eğitimi projesi tamamen Belçika'daki Müslüman toplumunun bir projesi ve Müslümanların kurumları arasındaki iş birliğinin ürünüdür." denildi.
Açıklamada, Federal hükümetin projede kolaylaştırıcı bir ortak olarak yer aldığı kaydedilerek, "Adalet Bakanı'na bu projenin hazırlanmasındaki teşviki ve desteği için teşekkür ediyoruz. Ayrıca KULeuven ve UCLouvain üniversitelerine de AFOR ile partnerlik yaparak projeye katkıda bulundukları için teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu çok açıklıkla ifade edelim ki bu akademi ve imam eğitimi projesi doğrudan doğruya Belçika Müslümanlarının kuruluşlarının yönettiği bir projedir. Basında çıkan bazı açıklamalardan yola çıkarak oluşturulan algılar ve spekülatif yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Belçika basınında, hükümetin, "yabancı etkilerden korumak için" imamları kendi eğiteceği yönünde haberler çıkmıştı.
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