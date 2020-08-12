Belçika'da iki caminin yönetimi aşırı sağcı parti hakkında suç duyurusunda bulundu

Irkçı politikaları ve İslam karşıtlığıyla bilinen partinin başkanı Van Grieken'in sosyal medya hesabında camiye girenlerin videosunu paylaşarak "Anvers kentinin cezalandırılmasının esas nedeni bu." ifadesini kullanması, ülkedeki artan Kovid-19 vakalarının üçte birinin görüldüğü ve gece sokağa çıkma yasağı gibi sıkı tedbirlerin alındığı kentteki Müslümanlar arasında tepkiye neden oldu.
Anvers'teki El Aksa Camisi ile Hz. Ömer Camisi ve Kültür Merkezinin yöneticileri, Kurban Bayramı namazı için camiye gelenleri kentte Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni olarak gösteren aşırı sağcı parti başkanı Van Grieken'in halk arasında ayrımcılığı ve nefreti teşvik ettiğini belirtti.
Cami yöneticileri, Belçika basınına, "Girişte ve camilerin içinde dezenfeksiyon kuralları gibi önlemler alındı ama cami girişinde sokakta bir ara kalabalık oluştu. Sosyal mesafenin korunduğundan emin olmak için polis geldi. Önlemlerin ihlal edildiğine dair hiçbir tespitte bulunmadılar. Sokaktaki kalabalığın kısa bir görüntüsü, caminin içinde alınan tedbirleri hiçbir şekilde göstermemektedir." açıklamasını yaptı.
Açıklamada, ayrıca, "Bu suç duyurusuyla niyetimiz, bu sosyal medya mesajının Müslümanları ve camileri koronavirüs salgınındaki rakamların artış sebebi ve Müslüman toplumunu günah keçisi olarak yaftaladığını göstermektir." ifadesi yer aldı.
Belçika'da son haftalarda Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle bazı camiler bayram namazında kapalı kalmış, bazıları ise gerekli tedbirlerin alınması ve camiye namaz için belirli sayıda kişinin girmesine izin verilerek açılmıştı.
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