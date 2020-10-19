Belçika'da hastanelerde Kovid-19 doluluk oranı artıyor

Kişi başına düşen Kovid-19 kaynaklı ölüm oranı bakımından ilk sıralardaki ülkeler arasında yer alan Belçika'da yeni vaka sayılarında artış durmuyor.
Haftalık istatistiklerin günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 9-15 Ekim haftasında günlük yeni vaka ortalaması yüzde 79 artarak 7 bin 876 oldu. 11,4 milyon nüfuslu ülkede salgının başından beri toplam vaka sayısı 222 bin 253'e çıkarken 10 bin 413 kişi hayatını kaybetti.
Salgında son haftalarda görülen büyük artış nedeniyle hastanelerin doluluk oranları artmaya başladı. Yoğun bakım yataklarının beşte biri dolu görünüyor. Hastanelerde şu anda 2 bin 485 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 412'si yoğum bakım ünitesinde tutuluyor.
Belçika genelindeki hastanelerde toplam yoğum bakım yatağı sayısının ise 2 bin olduğu, artışın böyle devam etmesi halinde kasım ortasında yoğun bakımlarda yer kalmayabileceği belirtiliyor. Birçok hastanede de Kovid-19 dışındaki hastalıklarda acil olmayan tedaviler ve ameliyatlar erteleniyor.
Belçika Sağlık Bakan Frank Vandenbroucke, katıldığı bir televizyon programında, hastanelerin durumuyla ilgili uyarıda bulundu. Vandenbroucke, "Vakalar böyle artmaya devam ederse hastaneye yatırılanların sayısı o kadar artacak ki Kovid-19 dışındaki hastalıkların tedavisi giderek daha fazla ertelenecek." dedi.
Sağlık Bakan Vandenbroucke, özellikle başkent Brüksel ve ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde durumun çok ciddi olduğunu belirterek, bu bölgelerin Avrupa genelinde en kötü durumda olan yerler olduğunu söyledi.
Kovid-19 testlerinin sonuçlarında da gecikmeler görülüyor. Kapasitenin üzerinde örnek alındığı için bugüne kadar 4,1 milyon test yapılan ülkedeki bazı laboratuvarların yoğunluk nedeniyle sonuçları geciktirmeye başladığı belirtiliyor.
Öte yandan artan vaka sayıları nedeniyle federal hükümetin aldığı tedbir kararları bugün yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren Belçika genelindeki restoranlar, kafeler, barlar 1 ay süreyle kapatılacak, gece yarısından saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, saat 20.00'den sonra alkollü içki satışı yapılmayacak, herkes ailesinin dışında sadece 1 kişiyle yakın temas içinde olabilecek ayrıca mümkün olan durumlar ve işler için evden çalışma mecburi olacak.
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