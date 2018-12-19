Belçika'da göç anlaşması koalisyonu dağıttı, Başbakan Michel istifa kararı aldı

Charles Michel

Belçika Başbakanı Charles Michel, azınlık hükümetinin güvensizlik oyu alması üzerine istifa edeceğini duyurdu.

Michel'in kararı, göç krizinin çözümüne ilişkin anlaşmaya hükümet ortaklarının karşı çıkması ve koalisyondan çekilme kararı almalarından yaklaşık iki hafta sonra geldi.

Michel, göçmen haklarını daha net bir şekilde tanımlamayı ve taraf olan ülkelerin göçmenler üzerindeki baskıyı hafifletmesini ve göçmenlere yeterli kaynak ayrılmasını amaçlayan Birleşmiş Milletler (BM) Göç Paktı'nı destekliyordu.

En büyük koalisyon ortağı olan Yeni Flaman İttifakı (N-VA), 2014 yılında başbakanlık koltuğuna oturan Michel'in bağlayıcılığı bulunmayan bu pakta olan desteği nedeniyle hükümetten çekilmişti.

Parlamentoda muhalif partiler, Michel'in gelecek yıl Mayıs ayında düzenlenecek genel seçimlere kadar görevde kalmasını reddetti.

Güvensizlik oyu alan Michel, "İstifamı sunma kararı aldım, derhal Kral'a gidiyorum" dedi.

Michel'in istifasının yürürlüğe girebilmesi için Kral'ın onayı gerekiyor.

Göç Paktı, daha önce Belçika'nın koalisyon hükümetindeki dört partinin de desteğini almıştı. Ama Yeni Flaman İttifakı Ekim ayı sonunda fikrini değiştirdi ve Michel'in anlaşmayı imzalamak için Fas'a gitmesinden bir gün önce koalisyondan çekildi.