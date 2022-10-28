Belçika'da enflasyon 47 yılın zirvesinde

AA

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ekim ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da eylül ayında yüzde 11,27 olan enflasyon, ekimde 12,27'ye çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Haziran 1975'ten bu yana ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 47 yıl önce enflasyon yüzde 12,5 olarak ölçülmüştü. Ülkede, çekirdek enflasyon ise ekimde yüzde 6,5'e yükseldi.

Ekim ayında en önemli fiyat artışları doğal gaz, elektrik, kalorifer yakıtı, sıvı yağlar, odun, tereyağı, mazot ve unda gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 63,03'ü buldu. Enerji ürünlerinin ekim ayı enflasyonuna katkısı yüzde 5,95 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da ekim ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 130,6, elektrik fiyatı yüzde 84,7 ve kalorifer yakıtı fiyatı da yüzde 57,7 arttı.