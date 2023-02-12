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Haberler Dünya

Belçika'da "depremzedelere vize kolaylığı" tartışması

Belçika'da Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor'un Türkiye'deki depremzedelerin vize başvurularının daha hızlı işleme konulması talimatının ardından Başbakan Alexander De Croo, depremlerden etkilenen kişilerin "öncelikle bölgede kalması" gerektiğini, orada barınma yardımı sağlamalarının doğru olacağını söyledi.

Giriş: 12.02.2023 - 23:30 | Güncelleme: ABONE OL
Belçika'da
AA

De Croo, Belçika televizyonu VRT'ye yaptığı açıklamada, "Bölgede barınma imkanının en çabuk şekilde nasıl sağlanabileceğine bakmamız lazım. Bunu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile görüştüm. Depremzedeler de zaten orada kalmayı tercih ediyor." dedi.

Türk vatandaşı depremzedelerin durumundan bahseden De Croo, Suriyelilerin ne olacağı sorulduğunda, "buna bakmaları gerektiğini" ifade etti.

De Croo, "Bizim kendi sığınmacı kabul sistemimiz Ukraynalılar ve düzenli mülteciler nedeniyle aşırı kalabalık. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı. Sistemimiz daha önce çatladı. Kırılmasını önlemeliyiz." diye konuştu.

BELÇİKA'NIN VİZELERİ HIZLANDIRMA KARARI

Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor, daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok Belçikalının, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen aileleri var ve akrabalarını evlerinde ağırlamak istiyorlar. Bölgeden yapılan vize başvurularının daha hızlı işleme konulması talimatı verildi." demişti.

Ayrıca, depremlerden önce, depremlerden etkilenen bölgelerden gelerek ülkeye giriş yapan kişilerin Belçika'daki kalış sürelerini uzatmak için Göçmen Bürosu'na başvuruda bulunabilecekleri bildirilmişti.

Fotoğraf: DHA

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