Belçika'da çalışanlara mesai saatleri dışında ulaşılamayacak

HABERTURK.COM

Belçika'da 1 Şubat'tan itibaren kamu çalışanlarına mesai saatleri dışında ulaşılamayacak.

Belçika Kamu Yönetimi Bakanı Petra De Sutter, özel hayat ve çalışma hayatı arasındaki dengenin özellikle pandemide bozulduğunu söyledi.

1 Şubat itibariyle 65 bin devlet çalışanına mesai saatleri dışında ulaşılmayacak. Ertelenemeyecek anlaşmalar gibi bazı istisnalarda ise çalışanların aranacağı söylendi.

"İŞTEN KOPMA HAKKI"

Çalışanın mesai saati dışında gelen bir maile yanıt vermemesi gerektiğini belirten Sutter, çalışanın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasını öngören uygulamayla verimliliğin artacağını söyledi.

Sutter, "işten kopma hakkı" olmadan çalışanların stresli ve tükenmiş bir ruh halinde olacağını söyledi.

Bunun özel sektörde de uygulanması için çalışmaların yapılacağı belirtildi.