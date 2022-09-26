Belçika Adalet Bakanı'nı kaçırmayı planladılar!

Hafta başında Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'un West-Vlaanderen'deki Kortrijk şehrindeki evinin önünde içerisinde ateşli silah olan Hollanda plakalı bir aracın bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Hollanda uyruklu şahıs polis tarafından tutuklandı.

Van Quickenborne yönelik tehdidin ne olduğu konusunda resmi açıklama yapılmazken, Belçika basını uyuşturucu çetesinin Van Quickenborne kaçırmayı planladığını iddia etti. Şüphelilerden 3'ü geçtiğimiz cuma gecesi, 1'i ise bugün polis tarafından yakalandı. Savcılık, kaçırma iddialarını doğrulamazken, Belçika polisi şüphelileri Hollanda’dan iade için çalışma başlattı.

Belçika basını Bakan Van Quickenborne’nin evinin önündeki araçtan Kalaşnikof saldırı tüfeği, ateşli silahlar ve iki şişe benzin bulunduğunu ifade etti.