Belçika Adalet Bakanı'nı kaçırmayı planladılar!

Hafta başında Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'un West-Vlaanderen'deki Kortrijk şehrindeki evinin önünde içerisinde ateşli silah olan Hollanda plakalı bir aracın bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Hollanda uyruklu şahıs polis tarafından tutuklandı.
Van Quickenborne yönelik tehdidin ne olduğu konusunda resmi açıklama yapılmazken, Belçika basını uyuşturucu çetesinin Van Quickenborne kaçırmayı planladığını iddia etti. Şüphelilerden 3'ü geçtiğimiz cuma gecesi, 1'i ise bugün polis tarafından yakalandı. Savcılık, kaçırma iddialarını doğrulamazken, Belçika polisi şüphelileri Hollanda’dan iade için çalışma başlattı.
Belçika basını Bakan Van Quickenborne’nin evinin önündeki araçtan Kalaşnikof saldırı tüfeği, ateşli silahlar ve iki şişe benzin bulunduğunu ifade etti.
BAKANIN GÜVENLİĞİ ARTIRILDI
Federal savcılar geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, Bakan Van Quickenborne'un "ciddi bir tehdit" sonrasında daha sıkı polis gözetimi altına alındığını ifade etmiş, Bakan Quickenborne'un güvenliğine yönelik çok "ciddiye" alınan "muhtemel bir tehdit hakkında geçen hafta bilgilendirildiklerini" ve soruşturma başlattıklarını belirtmişti.
Van Quickenborne sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "sıkı güvenlik" altına alındığını ve önümüzdeki günlerde planlanan etkinliklere katılmayacağını aktararak, organize suçla mücadele eden herkesin riskleri bildiğini ve "eskisinden daha fazla insan gücü ve kaynağa sahip" suç gruplarını hedef almaya devam edeceğini vurguladı.
Van Quickenborne, "Açık konuşayım, bunun arkasındaki insanlar niyet ettiklerinin tam tersini başarıyorlar" ifadelerini kullanarak, "Savaşmaya devam etmemiz gerektiğine dair inancımı güçlendiriyor. Suçlular kendilerini köşeye sıkıştırılmış hissediyor” dedi.
"KİMSE GÖZÜMÜZÜ KORKUTAMAZ"
Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise yaptığı açıklamada, Van Quickenborne’ye yönelik tehdidin "tamamen kabul edilemez" olduğunu belirterek, kimse tarafından gözlerinin korkutulmayacağını vurguladı.
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