Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Simonovska Sonja (Karadağ)

Belçika: Van de Vyver, Herbots, Janssens, Stragier, Van Gestel, Van Avermaet (Demeyer, Rampelberg, Van Sas, Krenicky Koulberg)

Sırbistan: Drca, Lozo, Aleksic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic (Pusic, Mirkovic, Zelenovic)

Setler: 25-14, 16-25, 17-25, 22-25

Süre: 108 dakika (25, 26, 26, 31)