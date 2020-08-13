Belarus’taki gösterilerin 4'üncü gününde yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı

AA

Çemodanova, yaptığı açıklamada, dün geceki gösterilerde farklı sosyal medya platformları üzerinden caddelerin kapatılması için çağrılar yapıldığını ve bu yüzden toplu taşıma araçlarının zaman zaman çalışamadığını belirtti.

Minsk ve Baranoviç şehirlerinde protestocuların trafik polisinin üzerine araba sürdüğünü, polisin bu araçları durdurmak için silah kullanmak zorunda kaldığını aktaran Çemodanova, ayrıca Minsk’te molotofkokteyli hazırlayan iki protestocunun yakalandığını kaydetti.

Çemodanova, “İzinsiz gösterilere katıldıkları için yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı. Ülkedeki protesto gösterileri kitlesel karakterini kaybetti ancak kolluk kuvvetlerine yönelik saldırganlık seviyesi hala yüksek. 9-13 Ağustos tarihlerinde vatandaşların hukuka aykırı eylemleri sonucunda toplam 103 kolluk görevlisi yaralanmış, 28'i hastaneye kaldırılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuca göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.

Açıklamanın ardından seçimin hileli yapıldığını iddia eden göstericiler sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başlamış, 4 gün üst üste ülke genelinde eylemler yapmışlardı.