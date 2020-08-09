Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre Lukaşenko galip

Belarus’ta bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko seçimi kazandı.
Lukaşenko’nun görev süresinin dolması nedeniyle yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke genelinde oy kullanma işlemi yerel saat ile 20.00’de sona erdi. Başta başkent Minsk olmak üzere ülke genelinde güvenlik güçleri sıkı önlem aldı.
Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, seçimlere katılım oranı saat 18.00 itibarıyla yüzde 79,01 oldu. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, kesin olmayan sonuçlara göre, Lukaşenko'nun yüzde 82 oy aldığını açıkladı. Başkent Minsk’te yoğun ilgiden dolayı henüz oy verme işlemi tamamlanmayan sandıklar olduğunu belirten Yermoşina, oylama işlemlerinin devam edeceğini bildirdi. Yermoşina, kesin sonuçların cuma günü açıklanmasını umduklarını kaydetti.
Ulusal sandık çıkış anketine göre, cumhurbaşkanlığı oylamasında Lukaşenko yüzde 79,7 ile seçimden birinci çıktı. Svetlana Tikhanovskaya yüzde 6,8’de, eski milletvekili Anna Kanopatskaya yüzde 2,3’te, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev yüzde yüzde 1,1’de, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen ise yüzde 0,9’da kaldı. Yüzde 9,2 seçmen ise hiçbir adaya oy vermedi.
Kesin sonuçları ilan edilmesinden sonra Lukaşenko yemin ederek görevine devam edecek.
LUKAŞENKO 5 DÖNEM CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI
Lukaşenko, siyasi hayatına 1989’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) milletvekili seçimlerinde aday olarak başladı. 1994’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
Bugüne kadar girdiği 5 seçimi de kazanan Lukaşenko, 2015’te yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 83,49 oy olarak seçildi.
MOSKOVA VE UKRAYNA'DA PROTESTOLAR YAPILDI
Belarus’ta gerçekleşen seçimlerin yurt dışı ayağında ise kriz baş gösterdi. Başta Rusya olmak üzere birçok ülkedeki konsolosluklara kurulan 44 sandıkta Belaruslular oy kullandı.
Belarusluların yoğun olarak yaşadığı ülkeler arasında olan Rusya ve Ukrayna’da ise oy kullanamayan vatandaşlar Lukaşenko’yu protesto etti. Oy kullanmaya yetişemediklerini veya kendilerine farklı gerekçelerle oy kullandırılmadığını iddia eden Belaruslular, Rusya’nın başkenti Moskova ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’de protesto gösterileri düzenledi.
Rus ve Ukrayna polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestolarda eylemciler Lukaşenko’ya karşı “Yaşlı adam, yaşlı Belarus” gibi sloganlar attı. Moskova’da gerçekleşen protestolarda gözaltı olmazken Kiev’de bazı protestocuların gözaltına alındı.
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