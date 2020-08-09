AA

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko en çok oyu alarak seçimin galibi oldu.

Lukaşenko’nun görev süresinin dolması nedeniyle yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke genelinde oy kullanma işlemi yerel saat ile 20.00’de sona erdi. Başta başkent Minsk olmak üzere ülke genelinde güvenlik güçleri sıkı önlem aldı.

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, seçimlere katılım oranı saat 18.00 itibarıyla yüzde 79,01 oldu. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, kesin olmayan sonuçlara göre, Lukaşenko'nun yüzde 82 oy aldığını açıkladı. Başkent Minsk’te yoğun ilgiden dolayı henüz oy verme işlemi tamamlanmayan sandıklar olduğunu belirten Yermoşina, oylama işlemlerinin devam edeceğini bildirdi. Yermoşina, kesin sonuçların cuma günü açıklanmasını umduklarını kaydetti.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, cumhurbaşkanlığı oylamasında Lukaşenko yüzde 79,7 ile seçimden birinci çıktı. Svetlana Tikhanovskaya yüzde 6,8’de, eski milletvekili Anna Kanopatskaya yüzde 2,3’te, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev yüzde yüzde 1,1’de, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen ise yüzde 0,9’da kaldı. Yüzde 9,2 seçmen ise hiçbir adaya oy vermedi.

Kesin sonuçları ilan edilmesinden sonra Lukaşenko yemin ederek görevine devam edecek.

LUKAŞENKO 5 DÖNEM CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI

Lukaşenko, siyasi hayatına 1989’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) milletvekili seçimlerinde aday olarak başladı. 1994’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Bugüne kadar girdiği 5 seçimi de kazanan Lukaşenko, 2015’te yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 83,49 oy olarak seçildi.