Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protestolar devam ediyor

Sosyal medya üzerinden başkent Minsk ve diğer şehirlerde sokağa çıkma çağrısı yapılmasının ardından protestocular farklı bölgelerde toplanmaya başladı. Özellikle Minsk’te göstericilerin Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun konutuna ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürümesi istendi. Duyuruda, bazı üst düzey bürokratların evlerinin adresleri de verilerek, bazı gruplar da bu bölgelere yönlendirildi.
Güvenlik güçleri şehrin farklı bölgelerinde sıkı güvenlik önlemi aldı. Ana caddelere çıkan az sayıda kişiden oluşan gruplara müdahale eden polis bazı göstericileri gözaltına aldı ve grupları dağıttı. Zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Minsk’te dikenli telle çevrilen Cumhuriyet Sarayı ve Stella Anıtı’nı Belarus askerleri korurken, söz konusu yerlerde askeri zırhlı araçların da önlem aldığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan bölgede de sıkı önlemler alındı.
Binlerce kişiden oluşan ve ellerinde Belarus’un 1995’ten önce kullandığı kırmızı-beyaz-kırmızı bayraklarla protestocular, başta Nemiga Caddesi üzerinde toplandıktan sonra Stella Meydanı üzerinden Lukaşenko’nun yaşadığı Cumhurbaşkanlığı Konutu’na doğru hareket etti.
Belarus İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saat 15.00 itibarıyla izinsiz gösterilere katılan yaklaşık 250 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Polonya sınırında bulunan Brest ve Grodno şehirlerinde de gösteri yapmak için protestocular sokağa çıktı.
Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla gösteriler başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.
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