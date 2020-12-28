Belarus’ta anayasa reformu gelecek yıl Halk Meclisi'nde tartışılacak

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Belta Haber Ajansı’na göre, Lukaşenko yaptığı açıklamada, Halk Meclisi’nin toplanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Genel ve bölgesel komitelerin çalışmalarına çoktan başladığını, delegelerin ise yarından itibaren belirleneceğini kaydeden Lukaşenko, “Delegeler, nüfusun tüm katmanlarını ve gruplarını, tüm Belarus halkını temsil eden insanlar olacak.” dedi.

Lukaşenko, Belarus Halk Meclisi’nin doğrudan demokrasinin organı olduğunu vurgulayarak, 6. Belarus Halk Meclisi’nin 11-12 Şubat’ta toplanacağını açıkladı.

Meclis hazırlıkları esnasında en geniş şekilde toplumsal diyaloğun sağlandığını aktaran Lukaşenko, ülkenin kalkınmasına yönelik herkesin fikrini söyleyebileceği masaların oluşturulduğunu hatırlattı.

Lukaşenko, ülkenin 1996’da ilk Halk Meclisi toplantısının yapıldığı dönemden daha zor bir süreçten geçtiğini ve Belarus’un bugünkü kadar hiçbir zaman dış baskılarla karşılaşmadığını ifade etti.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla gösteriler başlatılmıştı.

Ülkede zaman zaman yapılan eylemlerde protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını ve anayasa değişikliği yapılmasını istiyor.

Daha önce anayasa reformu çalışmalarının başlatıldığını duyuran Lukaşenko, Halk Meclisi toplantısında referanduma götürmeyi planladığı yeni anayasa tasarısının görüşüleceğini açıklamıştı.