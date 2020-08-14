Belaruslu uzmanlar, ülkede renkli devrim senaryosunun uygulandığı görüşünde birleşiyor

AA

Belarus’ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Merkez Seçim Komisyonunun, kesin olmayan sonuçlana göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığını açıklaması üzerine, protestocular her gün sokaklarda eylemler yapıyor.

Son olarak eski Sovyet ülkeleri arasında Ukrayna ve Ermenistan'da yapılan “devrimlerin” bir benzerinin Belarus'ta gerçekleştirilmeye çalışıldığı görüşünde birleşen Belaruslu uzmanlar, ülkeye dışarıdan müdahalelerin amacının, istikrarı bozmak ve ülkeyi jeopolitik gerilim noktasına getirmek olduğunu savunuyor.

Belarus Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü Öğretim Üyesi ve siyaset bilimci Aleksey Dzermant, ülkede seçim kampanyasının hızlı başladığını ve öncekilerden farklı olarak 1,5 yıl içinde alışılmadık siyasi figürlerin ortaya çıktığını söyledi.

Dzermant, “Bu siyasi figürler seçim yarışının açıklanmasının ardından ortaya çıktı. Ayrıca renkli devrimlerin gerçekleştiği ülkelerde kullanılan siyasi tekniklerin kullanımı da dikkati çekti. Seçim sonuçlarına karşı çıkmak amacıyla meydanlarda protesto gösterileri için seçmen örgütlenmeye çalışıldı." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan seçim öncesinde "Lukaşenko’ya desteğin sadece yüzde 3" olduğuna dair oluşturulan olgunun internet üzerinden geniş kitlelere yayıldığını belirten Dzermant, bunun, kampanyayı başlatanların daha seçimler yapılmadan seçim sonuçlarını tanımayacağı ve protesto başlatacaklarının göstergesi olduğunu söyledi.

- Protesto provaları seçim öncesinde yapıldı

Protesto provalarının seçim öncesinde yapıldığını anlatan Dzermant, “Seçim öncesinde, muhalefet siyasi programıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. ‘İktidarı devirmeye’ yönelik çağrının olduğu mitingler yapıldı. Yani adaylar kazanmaya değil, seçimlerden sonra olacaklara, protestolara, inandıkları seçim sonucu sayıları uğruna mücadeleye hazırlandı.” diye konuştu.

Rusya, Almanya, Ukrayna ve Gürcistan’da faaliyetlerde bulunduğu bilinen ve Avrupa’da yetişen siyasi stratejist Vitaliy Shklyarov'un muhalefet için çalıştığına dikkati çeken Dzermant, muhalefet cephesindeki bütün eylemlerin bir plan dahilinde olduğunu ifade etti.

Seçim arifesinde Belarus güvenlik güçlerinin Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 33 savaşçıyı yakalamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Aleksey Dzermant, güvenlik güçlerinin Ukrayna’daki gibi olası bir meydan olayı, keskin nişancıların insanları öldürmesi ve provokasyonlar konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

Dzermant, Wagner skandalının Belarus ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmak isteyen üçüncü güçler tarafından kullanılmış olabileceğine de işaret etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybedenlerin memnuniyetsizliğinin protestoları tetiklediğini kaydeden Dzermant, "Açıkça uygulanan bir tiyatro da var. Karışıklık yaratmak için para alan kimseler protestoları yönetiyor. Bunlar profesyonel isyan örgütleyici provokatörler ve militanlardır. Bu şok protesto grupları, militanlar eliyle çatışmaları daha da şiddetlendiriyor ve kışkırtıyor. Ülkedeki durumu baltalamak için seçim sonrası durumu kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Batı ülkelerinin, Belarus ve diğer ülkelere karşı ikiyüzlü davrandığını söyleyen Dzermant, “Batı, hiçbir programı olmayan muhalefetteki insanların iktidara gelmesini istiyor. Amaçları, ülkede istikrarı bozmak, mülkleri özelleştirmek ve kaynaklarını kurutacağı ülkeyi jeopolitik gerilim noktasına dönüştürmek. Batı, Belarus’tan kar elde etmek ve Rusya için başka bir sorun yaratmak üzere kendi hedeflerinin peşinden gidiyor. Bu nedenle, protestocu saldırgan azınlığa karşı zulmetmemesi için Belarus yetkililerine diplomatik kanalları kullanarak baskı yapıyor." yorumunda bulundu.

- "Belarus’un egemenliğine saldırdıkları gayet açık"

Belarus Gazeteciler Birliği Başkanı ve yazar Andrey Krivoşyeev, aday adaylarının seçim öncesinde tutuklanmasının cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasıyla bağlantısı olmadığını savundu. Krivoşyeev, muhalefetin iddiasının aksine bu durumun onlara daha fazla oy getirdiğini belirtti.

Muhalefetin alternatif diğer adaylara karşı birçok siyasi teknik kullandığını kaydeden Krivoşyeev, muhalefetin "Seçim günü son saatlere doğru oylama yapın." çağrısının suni sıralar oluşturduğunu söyledi.

Bu şekilde diğer adaylara oy verilmesinin de engellendiğini savunan Krivoşyeev, muhalefetin bu durumu propaganda amaçlı kullanıldığını öne sürdü.

Lukaşenko taraftarlarının bir hafta öncesinden başlayan "erken oy verme" işlemine katılarak bu provokasyondan kaçtığını vurgulayan Krivoşyeev, 9 Ağustos’tan önce yapılan oy verme işlemine seçmenin yüzde 40’ının iştirak ederek Belarus’ta huzur ve barışı teyit ettiğini belirtti.

Krivoşyeev, yakalanan Rus paralı savaşçılarla ilgili "Paralı savaşçının milletinin olmadığı açık. Belarus kendi güvenliği konusunda özellikle de seçim sürecinde çok dikkatli." değerlendirmesini yaptı.

Savaşçılarla ilgi soruşturmanın sürdüğünü anlatan Krivoşyeev, soruşturmanın Minsk’teki protesto gösterileri ile bu savaşçılar arasındaki bağlantıyı ortaya koyacağını belirtti.

Belarus’un egemenliğine farklı güçler ve ülkelerden müdahalede bulunulduğunu öne süren Krivoşyeev, “Polonya, Çekya, Baltık ülkeleri, ABD, Ukrayna ve Rusya tarafından güçlerin Belarus’un egemenliğine saldırdığı gayet açık. Kitle iletişim araçları, sosyal medya ve protestolar işin içinde. Diğer devletlerin topraklarından dahil olmak üzere Telegram kanalları, yeni tip medya tek taraflı aktif olarak koordine ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Protesto gösterilerine Rusya ve Ukrayna vatandaşları dahil yabancıların da katıldığını dile getiren Krivoşyeev, Polonya ve ABD tarafından finanse edilen, internet üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının ülkedeki karışıklığı körüklediğini ifade etti. Krivoşyeev, “Kesinlikle, propagandist medya ve yeni medya teknolojileri Belarus’ta anayasaya aykırı darbede kullanılıyor.” şeklinde konuştu.

Batı'nın bir yandan adaletli seçim istemesi, diğer yandan yasal olmayan protestoları desteklemesiyle ilgili, Belarus yetkili makamlarının yabancı ortaklarına gerekli uyarıyı yaptığını hatırlatan Krivoşyeev, ülkede yaşananlara açıklanan bilgiler çerçevesinde tarafsız ve önyargısız yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Batı'da her ülkenin Belarus’taki duruma ilişkin aynı tavrı sergilemediğine işaret eden Krivoşyeev, Türkiye’nin pozisyonunu çok takdir ettiklerini bildirdi. Krivoşyeev, “Türkiye’nin dengeli yaklaşımı, ülkelerimiz ve liderlerimiz arasında çok uzun süredir devam eden dürüst ve açık ortaklık ilişkilerinden gelmektedir. Bu yüzden Türkiye’nin dengeli pozisyonu bizde derin saygı uyandırıyor.” dedi.

- Kiev'deki meydan olayları ile paralellik

Protestoların Kiev’deki meydan olaylarıyla paralellik gösterdiğine dikkati çeken Krivoşyeev, tüm renkli devrim senaryolarının ortak noktaları olduğunu söyledi.

Belarus’ta uygulanan senaryoda bazı farklılıklar bulunduğuna işaret eden Krivoşyeev, Belarus'ta, topluma duygusallık pompalanması, iç çatışmanın yaratılması ve bunun dışarıdan yönetilmesi için tüm teknolojilerin eksiksiz şekilde kokteyl haline getirilerek kullanıldığını söyledi.

Krivoşyeev, "Belarus’ta da Ukrayna ve Ermenistan'daki metotlar, ABD’de, Avrupa Birliği'nde ve Türkiye’de protestocuların kullandığı metotlar kullanılıyor. Dış güçlerin, toplumun şu ya da bu hoşnutsuzluğunu kullanmaya çalıştığı metot izleniyor.” diye konuştu.

,Dmitri Chirciu