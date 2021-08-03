Kiev'de kaybolan Belaruslu aktivist ölü bulundu

Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna polisi salı günü yaptığı açıklamada, kayıp olduğu bildirilen Belaruslu bir aktivistin Ukrayna’nın başkenti Kiev'de ölü bulunduğunu aktardı.

Belaruslulara yardım eden ve Kiev merkezli kâr amacı gütmeyen bir organizasyonu yöneten Vitaly Shishov’un koşudan eve dönmediği için ortağı tarafından kayıp olduğu bildirilmişti.

Polis cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı ancak intihar kılığında cinayet de dahil olmak üzere tüm olasılıkları araştıracaklarını söyledi.

Açıklamada, "Dün Kiev'de kaybolan Belarus vatandaşı Vitaly Shishov, bugün ikamet yerinden çok uzakta olmayan Kiev'in parklarından birinde asılmış halde bulundu" denildi.