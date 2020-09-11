Belaruslu kadınların Sakharov Ödülü'ne aday gösterilmesi gündemde

AP'deki bazı siyasi grupların 9 Ağustos'ta yapılan seçimden sonra başlayan protesto gösterilerinde ön plana çıkan kadınlar ve kadın liderlere ödülün verilmesi konusunda uzlaşması bekleniyor.
AP'nin ikinci büyük grubu Sosyalist ve Demokratlar, Sakharov Ödülü için adaylarının Belaruslu muhalifler Svetlana Tikhanovskaya, Maria Kolesnikova ve Veronika Tsepkalo ile Belaruslu kadınlar olduğunu bu hafta duyurdu.
Avrupa basınındaki haberlerde, parlamentodaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) de ödül için hazırladıkları aday listesinde Belaruslu kadınları en üst sıraya koydukları belirtiliyor.
EPP, Sosyalistler ve Demokratlar, Yeşiller ve liberal grup Renew Europe yönetimleri arasında yapılacak görüşmelerden sonra Belaruslu kadınların ortak aday olarak gösterilebileceği ifade ediliyor.
- Aung San Suu Çii, Sakhavor Ödül Topluluğundan çıkarıldı
Öte yandan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, insan haklarının geliştirilmesi için kurulan ve AP ile bugüne kadar ödülü kazananlar arasında bir iletişim zemini olarak kullanılan Sakharov Ödül Topluluğundan çıkarıldı.
Avrupa Parlamentosundaki liderlerin aldığı karara gerekçe olarak Suu Çii'nin Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçları kabul etmemesi ve bu konuda harekete geçmemesi gösterildi.
Ödüle 1990'da layık görülen, 1991'de de Nobel Barış Ödülü verilen Suu Çii, 2010'a kadar ev hapsinde kalmıştı.
Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü, Avrupa Parlamentosu tarafından insan hakları ve temel özgürlükleri savunan kişi ve gruplara verilmek üzere 1988'de konulmuştu. Ödülün 2019'daki sahibi Uygur azınlığı savunan çalışmasıyla akademisyen İlham Tohti olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!