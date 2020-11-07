Belaruslu kadını darbederek öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis istemiyle iddianame

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca, sanık Ahmet Oğuz Ö. hakkında müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Olayın ayrıntılarına yer verilen iddianamede, 8 Mart'ta şüphelinin Belarus uyruklu Anastasiay Marchank'ı (23) alıp evine götürdüğü ve aralarında tartışma çıktığı belirtildi.
Kadının vücudundaki darp izlerinin şüpheli tarafından yapıldığı anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Ahmet Oğuz Ö, maktulü sabah kalktığında hareketsiz gördüğünü, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını, ağzından hava gelince de yaşadığı için umutlandığını ifade etti. Ancak bir müddet sonra maktulün öldüğünü anlayınca cesetten kurtulmak için gömme planları yaptı. Bunun için kazma, kürek ve bağlamak için koli bandı satın aldı. Rahatsızlanan kadını hastaneye götürmesi veya 112'yi araması gerekirken bunu yapmadığı gibi, maktulün kanlı yastığı ve çarşafı ile kendi kıyafetlerini poşetlere koyarak ortadan kaldırdı. Ahmet Oğuz Ö'nün, birbirleriyle çelişen ve olayı saptırmaya yönelik ifadeleri, telefon görüşme ve mesajları göz önüne alındığında, maktulün kasten önce darbedildiği, maktulü kasten öldürdüğü kanaat ve sonucuna varıldı."
Arkadaşı Anastasiay Marchank'tan haber alamadığını belirten A.D'nin kayıp ihbarında bulunması üzerine araştırma yapan polis ekipleri, kadının en son 8 Mart'ta Ahmet Oğuz Ö'nün aracına bindiğini tespit etmişti.
Marchank'ın cesedini boş bir araziye gömdüğünü itiraf eden Ahmet Oğuz Ö. 23 Mart'ta "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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