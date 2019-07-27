Belaruslu diplomat Ankara'da komşusu tarafından vurularak yaralandı

Ankara'daki Belarus Büyükelçiliği'nde İdari İşler Müsteşarı olarak çalışan diplomat Alexander Poganshev, komşusu tarafından vurularak yaralandı. Poganshev'i yaralayan komşusu emekli albay Mehmet Fevzi Bayram ise aynı silahla intihar etti.

Yaralı diplomatı ameliyat olduğu hastanede ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olayın 'bir kavga sonucu meydana geldiğini' söyleyerek siyasi olmadığını aktardı.

Çavuşoğlu, diplomatın sağlık durumunun ameliyat sonrasında iyi olduğunu sözlerine ekleyerek Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'e olayla ilgili bilgi verdiğini belirtti.

Çocuğu yara almadı

Belarus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anatoly Glaz ise yaptığı açıklamada diplomat Poganshev'i yaralayan kişinin 'akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Belarus Büyükelçiliği'nde çalışan bir danışmana çocuğuyla evine geri dönerken birkaç defa ateş açıldı" ifadesini kullandı.

Glaz, diplomatın durumunun kritik olduğunu söyledi.

Poganshev'in oğlunun ise olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

'Kızkardeşi de büyükelçilik çalışanı'

DHA'ya göre olay saat 20.00 sularında Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde emekli albay ve diplomatın oturduğu apartmanda meydana geldi.

DHA, yaşamına son veren emekli albayın kızkardeşinin de Belarus Büyükelçiliği'nde çalıştığını öne sürdü.

Ankara Valisi Vasip Şahin de 'ilk tespitlere göre olayın siyasi bir boyutunun olmadığını' belirterek konuyla ilgili bir soruşturma açıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ameliyatı başarılı geçen diplomatın şu an yoğun bakımda olduğunu, yarın odasına geçebileceğini belirtti.