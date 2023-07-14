Belarus ve Wagner arasında kritik anlaşma

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Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, Putin yönetimine karşı ayaklanmasının ardından çekildiği Belarus ile bir anlaşmaya imza attı.

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre, savunma bakanlığı ve şirket yönetimi, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin farklı kollarındaki birimler arasında eğitim ve deneyim aktarımı için yakın geleceğe yönelik bir yol haritası geliştirdi.

Bakanlık daha fazla ayrıntı vermedi, ancak halkı 'yaklaşan çalışma hakkında' bilgilendirmeye devam edeceğini söyledi.