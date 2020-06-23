Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak, Türkiye-Belarus ilişkilerini değerlendirdi:

AA

Rybak, AA muhabirine, Türkiye-Belarus ilişkilerini değerlendirdi.

Ankara'ya ilk kez geçen sene ekimde geldiğini ve Türkiye'yle ilgili güzel bir izlenime sahip olduğunu aktaran Rybak, "Özellikle Anıtkabir ziyaretim beni derinden etkiledi. Bu süre içinde Anıtkabir'i üç kez ziyaret edip aslanlı yolda yürüme ve Atatürk'ün mezarına çiçek bırakma şerefine nail oldum. Ben, ailem ve elçilik çalışanları için unutulmaz bir ziyaretti." diye konuştu.

Rybak, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'da Türkiye'de hayatın durması ve saygıyla anmanın takdire şayan olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de bir eğlence parkında Türkiye milli marşının okunuşuna tanık oldum. Çocukluk çağlarında vatanseverliğin aşılanması gerçekten güzel." değerlendirmelerinde bulundu.

İstanbul'u üç kez ziyaret ettiğini aktaran Rybak, "İstanbul adeta bir açık hava müzesi. İstanbul'u tekrar tekrar ziyaret etmek gerekli. Her seferinde yeni bir şey keşfediyorsunuz." şeklinde konuştu.

Rybak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde boş zamanlarında ailesiyle vakit geçirdiğini kaydederek, "Ailecek beraber spor yapmak, çiçeklerle ilgilenmek gibi aktiviteleri çok seviyoruz. Bu gibi etkinlikler özellikle salgın sırasında olumlu bakış açımızı korumak için çok önemli. Ayrıca, kitap okuyorum ve kendi kendime Türkçe öğrenmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde gereken tedbirleri alarak çalışmaya devam ettiklerini belirten Rybak, "Türkiye'de kısıtlamalar olduğu dönemde Belarus vatandaşlarının ülkelerine dönüşü için gerekli izinleri aldık. İstanbul'dan Minsk'e ve Minsk'ten İstanbul'a tahliye uçuşları düzenledik. Belarus tırlarının Türkiye sınırından geçişi için özel izin aldık. Türkiye ve Dışişleri Bakanlığına karşılıklı iş birliği için teşekkür ederim." dedi.

Rybak, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun Ankara ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kattığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"İki lider görüşmelerinde 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hedefi koymuştu. Ayrıca bu hedefe ulaşmak için Lukaşenko'nun ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Belarus'a geldi ve bu kapsamda pek çok etkinlikler düzenlendi. Belarus İstatistik Kurumu'na göre son 3 senedir iki ülke arasında ticaret hacmi istikrarlı şekilde arttı ve 2016’da konmuş olan 1 milyar dolar hedefine ulaşıldı. Bu hedefe yarım milyar dolar daha ekleme istikametinde başarılı bir şekilde gidiyorduk ancak salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Belarus arasındaki ticaret de etkilendi. Şu anki amacımız salgının ticarete olan olumsuz etkilerini azaltmak. Bunun yanı sıra Türkiye'yle sanayi, bilim, teknoloji, ulaşım ve tarım alanlarında da iş birliği yapmak istiyoruz. Ortak sanayi iş birliği konusunda olanakları araştırıyoruz. Özellikle Türkiye'nin sanayi bölgeleri tecrübesi ilgimizi çekiyor. İş birliğimiz sayesinde hem kendi ülkelerimizin pazarlarına hem de diğer ülkelerin pazarlarına ulaşabiliriz."

- Türkiye Belarus'taki en büyük yatırımcılardan birisi

Rybak, Türkiye'nin, Belarus'taki en büyük yatırımcılardan birisi olduğunu belirterek, Belarus'ta telekomünikasyon, inşaat ve inşaat malzemeleri, hafif sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 130'dan fazla Türk şirketi olduğunu söyledi.

Coğrafi olarak Belarus'un 450 milyonluk Avrupa Birliği (AB) ve 180 milyonluk Avrasya Ekonomik Birliğinin arasında olmasının bir rekabet avantajı sağladığına dikkati çeken Rybak, "Belarus'ta iş yapanlar otomatik olarak Avrasya Ekonomik Birliğine ulaşım kazanıyor. Belarus, Dünya Bankasının çalışmasına göre, iş mevzuatı konusunda dünyada lider ülkelerden birisidir. Ayrıca Türk yatırımcılara Türkiye'deki sanayi bölgelerini örnek alarak özel alanlar sunuyoruz." diye konuştu.

Rybak, şunları kaydetti:

"İş birliğimize bir örnek olarak Sinop'ta bu senenin başında Belarus-Türk girişimi olan 16 bin metrekarelik bir oyuncak fabrikası açıldı. Şirketin Belaruslu partneri Doğu Avrupa'nın en büyük oyuncak üreticilerinden birisi. Böylece bu ortaklık sayesinde Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına ulaşılabilinecek. Ayrıca salgının patlak vermesi üzerine kısa süre içinde ortak girişimimiz koruyucu maske üretimine de başladı. Bununla beraber Belarus Büyükelçiliği olarak DEİK ve Belarus Ekonomi Bakanlığının beraber düzenleyeceği ikinci ortak yatırım forumunun hazırlanmasında da görev alıyoruz. Türk firmalarını forumda görmekten mutluluk duyacağız."

- "Eğitim ve turizm alanında iş birliği gelişiyor"

Rybak, eğitim alanındaki iş birliğini geliştirmenin de önemli olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda Türk öğrencilerin Belarus üniversitelerine ilgisi artıyor. Ayrıca Erasmus ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarıyla Belarus'ta öğrenim gören Türk öğrenci sayısını artırmak istiyoruz. Bologna sürecine dahil Belarus eğitim sistemi pek çok Bağımsız Ülkeler Topluluğu ülkesinden iyi olup Avrupa'daki muadillerine denktir." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 2018’de Türkiye Maarif Vakfı desteğiyle Türkçe öğretilen bir anaokulu açıldığını ve bu anaokulunun Türk-Belarus ilişkilerini kuvvetlendiren önemli bir tuğla olduğunu vurgulayan Rybak, "Eminim ki o kreşten gelecekte gurur duyacağımız pek çok çocuk iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Rybak, Türkiye'nin Belaruslu turistler için popüler bir tatil ülkesi ve Belarusluların en çok ziyaret ettiği ikinci ülke olduğunu kaydetti.

Geçen sene 155 bin kişi, son 3 sene içinde 450 bin Belaruslunun Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Rybak, şöyle devam etti:

"Bu sene salgın sebebiyle sayının düşmesi beklenebilir. Oteller ve lojistik ayağının alacağı önlemler bu kapsamda belirleyici olacak. İş birliğimiz devam ediyor ve karşılıklı turist akışının devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Belarus hava yolu şirketi Belavia, İstanbul'a uçuşlarını sürdürüyor. Salgın öncesi iki ülke arasında charter uçuşlar hariç haftalık 14 uçuşu 20'ye çıkartmayı planlamıştık. Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Belaruslu mevkidaşı Sergey Kovalçuk ülkeler arasındaki turizm konusunu ele almışlardı."

Rybak, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesinde Belarus'un her zaman iş birliğine hazır olduğunu belirterek, "15 Temmuz darbe girişimi Belarus'ta öfkeyle karşılanmıştır ve kınanmıştır. Belarus, darbe girişimini kınayan ve Türkiye’ye desteğini gösteren ilk ülkelerden birisi olmuştur." değerlendirmelerinde bulundu.

1,3 milyonun savaşıp Belarus'u Nazi işgalinden kurtarmış olduğu Belarus'un en önemli resmi günü olan Bağımsızlık Günü'nü 3 Temmuz'da kutlayacaklarını anlatan Rybak, "Bu sene salgın sebebiyle etkinliklerimizi iptal etmek zorunda kaldık ancak bu vesileyle sizi şimdiden gelecek sene düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyorum." diye konuştu.