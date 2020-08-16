Belarus'un başkenti Minsk'teki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan binlerce kişinin, Belarus, Rusya ve komünist parti bayrakları ile "Lukaşenko, halkın başkanı", "Ülkenin parçalanmasına izin vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıyarak, "Belarus için, baba (Lukaşenko) için, barış için" sloganları attıkları bildirildi. Ülkenin farklı kentlerinden miting için başkente otobüslerin kaldırıldığı belirtildi. Göstericilerin sayısıyla ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.
LUKAŞENKO: ÖLSEM DE, ÜLKEYİ VERMELERİNE MÜSAADE ETMEM
Mitingde konuşan Devlet Başkanı Lukaşenko, "Sizinle beraber, tüm zorluklara, eksikliklere rağmen, güzel bir ülke inşa ettik. Eğer birileri ülkeyi vermek istiyorsa, ölsem bile, buna müsaade etmem" dedi. Muhaliflere seslenen Belarus lideri, "İnsanları çatışmaya itmeyin. Tüm dünyanın gıpta ettiği barışçıl, müreffeh ve sakin bir ülkeyi utandırmayın" diye konuştu. "Sizi buraya beni korumanız için çağırmadım, tabii bu da gerekli" diyen Lukaşenko, "Çeyrek asır sonra ülkenizi, ailenizi, kız kardeşlerinizi, eşlerinizi ve çocuklarını korumak için buraya geldiniz" ifadelerini kullandı. Seçimlere hile karıştığı yönündeki iddialara da değinen Belarus Devlet Başkanı, "Yüzde 80'den fazla oy hileyle alınmış olamaz. Bizi zayıflatmak istiyorlar, bu seçimleri kim yapacak? Haydutlar. Litvanya, Letonya, Polonya ve maalesef, kardeş Ukrayna´mız bize yeni seçim yapmamızı emrediyor" dedi.
MUHALİFLERDEN "ÖZGÜRLÜK YÜRÜŞÜ"
Öte yandan Belarus'ta muhalefet ise bugün ülke genelinde "Özgürlük Yürüyüşü" adlı gösterilerle protestolarını sürdürüyor. Göstericiler, siyasi mahkumların serbest bırakılmasını ve işkencelerin sorumlularının yargılanmasını talep ediyor. Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oyla Lukaşenko'nun kazandığını, muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya'nın yüzde 10,1 oy aldığını duyurdu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ülke genelinde protesto gösterileri başladı.
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