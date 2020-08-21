Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto eden muhalefetin başlattığı eylemler 12. gününde oldukça azalırken, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko taraftarları karşı mitinglere devam etti.
Ülkede bazı devlet fabrikalarında az sayıda işçi "iş bırakma" eylemi yaptı.
Polisin güvenlik önlemi almadığı başkent Minsk’te bazı küçük gruplar, şehir içerisinde cadde kenarlarında pankartlarla eylem düzenledi.
Akşam saatinde sayıları önceki günlere göre azalan protestocular, hükümet binası önündeki Bağımsızlık Meydanı’nda Belarus’un beyaz-kırmızı-beyaz renklerden oluşan eski bayraklarıyla gösteri yaptı ve sloganlar attı.
Bu arada Belarus Başsavcılığı, eski Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya’nın kurduğu "Yönetimi Devralma Koordinasyon Kurulu" hakkında "iktidarı ele geçirme ve ulusal güvenliğe zarar verme amacı taşıdığı" iddiasıyla soruşturma başlattı.
Kurul ise yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) yetkilileriyle ortak görüşme yapmak istediklerini bildirdi.
FRANSIZ YAZARDAN TİKHANOVSKAYA'YA DESTEK
Fransız yazar Bernard Henri Levy’nin Tikhanovskaya’ya destek verdiği ortaya çıktı.
Levy'nin, Tikhanovskaya ile Litvanya’da çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, Belarus’taki mevcut yönetim ve Lukaşenko aleyhinde ifadeler kullanması dikkat çekti.
LUKAŞENKO'YA DESTEK GÖSTERİLERİ ARTIYOR
Başta Minsk olmak üzere Vitebsk, Smoleviç, Pinsk ve diğer bazı şehirlerde Lukaşenko yanlıları da Belarus bayrakları ile miting ve gösteri eylemleri düzenledi.
Destek gösterilerini artıran Lukaşenko yanlıları, otomobillerle konvoy oluşturarak Belarus bayraklarıyla şehir içinde tur attı.
Lukaşenko taraftarları, zaman zaman muhaliflerle karşı karşıya kalsa da gösterilerde herhangi bir olay yaşanmadı.
"İŞ BIRAKMA EYLEMLERİNE 650 KİŞİ KATILDI"
Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, ülkedeki devlet fabrikalarında iş bırakma eylemlerine ilişkin bilgi verdi.
16 bin çalışanı olan Minsk Traktör Fabrikası'nda yaklaşık 500 kişinin eylemlere katıldığını kaydeden Golovçenko, “Ülkede, 650 bin kişinin çalıştığı devlet fabrika ve işletmelerinde bugün sabah toplam 650 işçi iş bırakma eylemine katıldı.” ifadelerini kullandı.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasından sonra "seçimlere hile karıştığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.
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