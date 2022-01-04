Belarus sınırına bir duvar da Polonya'dan

Belarus sınırına bir duvar da Polonya'dan

HABERTURK.COM / AA

Yerel basında çıkan haberlere göre, Polonya İçişleri Bakanlığı ile Sınır Muhafızlığı, Polonya-Belarus sınırına duvar inşası için sözleşme imzaladı.

Polonya Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Wioletta Gorzkowska, inşası haziranda bitecek duvarın, gerekli ve acil bir yatırım olduğunu belirtti.

186 KİLOMETRELİK DUVAR

Gorzkowska, Polonya sınırının güçlendirilmesinin yanı sıra lojistik açıdan stratejik bir yatırım olacağını dile getirdiği duvarın, Belarus sınırının 186 kilometrelik bölümünde inşa edileceğini söyledi.

Duvarın 5 buçuk metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı duyuruldu.

MALİYETİ 130 MİLYON DOLAR

Polonya-Belarus sınırına yapılacak duvarın maliyetinin, yaklaşık 130 milyon doları bulacağı kaydedildi.

Belarus-Polonya sınırında, Kasım 2021'de, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde toplanmışlardı.

Daha sonra bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

Litvanya, Orta Doğu ve diğer bölgelerden gelen sığınmacıların Belarus'tan girmeye başlamasının ardından Belarus sınırına çelik duvarın ilk bölümünü inşa etmişti.

Litvanya bu adımıyla yasa dışı göç akınına karşı çelik duvar inşaatına başlayan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke oldu.

Avrupa Birliği, Belarus'u, sığınmacıları birliğe karşı bir baskı yöntemi olarak kullanarak, Polonya, Litvanya ve Letonya'ya girmeye "teşvik etmekle" suçluyor.

Minsk yönetimi bu iddiayı defalarca reddetmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, AB yaptırımları nedeniyle ekonomik zorluk çeken ülkesinin bundan böyle sığınmacıları durdurmayacağını açıklamıştı.