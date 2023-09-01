Belarus: Polonya helikopteri hava sahamızı ihlal etti

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Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Polonya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Grodno bölgesine girdiği belirtildi.

Polonya'nın Belarus hava sahasını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, helikopterin, Belarus'tan 1,2 kilometre kadar içeri girdikten sonra geri döndüğü kaydedildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Polonya’nın maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve kendisinden ihlalle ilgili açıklama talep edildiği bildirildi.

Polonya ise iddiaları reddetti.

Polonya Ordusu'ndan Yarbay Jacek Goryszewski, "Bu bilgiyi doğrulamıyorum, Polonya helikopterlerinden hiçbiri Belarus sınırını geçmedi, böyle bir sınır geçişi olmadı, radar sistemlerimiz nettir" dedi.