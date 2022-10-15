Rus askerleri Belarus'ta

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile kurulan ortak askeri gruba ilişkin bilgi verildi.

İlk grup Rus askeri konvoyunun Belarus’a ulaştığının belirtildiği açıklamada, “Askerler, ekmek ve tuz ikram edilerek sıcak bir şekilde karşılandı.” ifadesine yer verildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 10 Eylül’de, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birliğin oluşturulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Lukaşenko, dün yaptığı açıklamada ise ülkesinde 'yüksek terör tehdidi' durumuna geçildiğini söylemişti.

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