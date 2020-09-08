Belarus: Muhalif lider Kolesnikova 'Ukrayna sınırında gözaltında'

Kolesnikova, Lukaşenko'ya karşı birleşen üç kadın politikacıdan biriydi

Belarus'daki devlet kontrolündeki medya, daha bir gün önce kaçırıldığı haberleri gelen muhalif siyasetçi Maria Kolesnikova'nın bu sabahın erken saatlerinde Ukrayna sınırında gözaltına alındığını bildirdi.

Dün görgü tanıkları Kolesnikova'nın maskeli kişiler tarafından bir minibüse atılarak kaçırıldığını anlatmışlardı.

Kolesnikova, Ağustos ayında yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı güçlerini birleştiren üç kadın siyasetçiden biri.

Seçimden sonra, hile yapıldığı iddiaları kitlesel gösterilere yol açmıştı.

Yetkililer Pazar günü dördüncü haftasında devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Belarus'u 1994 yılından bu yana yöneten Lukaşenko Batılı güçleri ülkesinin iç işlerine karışmakla suçluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından desteklenen Lukaşenko'nun "önümüzdeki günlerde" Moskova'yı ziyaret edeceği açıklandı.

Avrupa Birliği dün bir açıklama yaparak tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istemiş ve yaptırım uygulamaya hazırlandığını bildirmişti.

Lukaşenko'nun istifası talebiyle yapılan kitlesel gösteriler geçen hafta sonu da devam etti

Kolesnikova'ya ne oldu?

Muhalif lidere tam olarak ne olduğu ve nerede bulunduğu konusunda çelişkili haberler var.

Bir Belarus sınır yetkilisi Kolesnikova'nın bu sabahın erken saatlerinde Ukrayna sınırında gözaltına alındığını söyledi. Muhalif siyasetçiler Anton Rodnenkov ve Ivan Kravtsov'un ise sınırı geçtiğini kaydetti.

Sınır yetkilisine göre üç siyasetçi BMW bir araçla geldiler ve araç sınıra yaklaşınca "aniden hız yaptı". Bu arada Kolesnikova, "araçtan dışarı atıldı" ve araç Ukrayna topraklarına geçerek yoluna devam etti.

Ukrayna sınırında görev yapan kaynaklar iki kişinin sınırı geçtiğini doğruladı, her ikisinin de durumları değerlendirilene kadar gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Dün (Pazartesi) görgü tanıkları Kolesnikova'nın Belarus'un merkezinde maskeli kişiler tarafından bir minibüsle kaçırıldığını bildirmişlerdi.

Muhalefet tarafından tartışmalı seçimden sonra iktidarın el değiştirmesine nezaret etmek amacıyla oluşturulan Koordinasyon Konseyi yetkilileri, Kolesnikova'nın nerede olduğu hakkında hiç bir fikirleri olmadığını söylemişlerdi. Aynı muhalif kaynaklar Konseyin basın sözcüsü Anton Rodnenkov ile yürütme kurulu sekreteri Ivan Kravtsov'un da kaybolduklarını kaydetmişlerdi.

https://www.youtube.com/watch?v=GEbdBO1M1a4&feature=youtu.be

Kadın muhalifler koalisyonundan kim kaldı?

İçişleri Bakanlığı ise konseyin herhangi bir üyesinin gözaltına alındığına dair bir bilgisi olmadığını bildirmişti.

Kolesnikova Ağustos ayında yapılan ve sonuçları tartışma yaratan seçimlerde Devlet Başkanı Lukaşenko'ya karşı güçlerini birleştirip de hala ülkede kalan son kadın siyasetçiydi.

Seçimden kısa süre sonra Veronika Tsepkalo ve devlet başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ülkeyi terketmişlerdi.

Litvanya'ya kaçan Tikhanovskaya son gözaltıların Koordinasyon Konseyi'nin faaliyetlerine engel olmayı amaçladığını söyledi ve "Bizi korkutmak için daha çok şey yaptıkça, insanlar daha çok sokaklara dökülecek" demişti.

Geçen ay BBC Rusça Servisi'ne bir mülakat veren Kolesnikova seçim sonrasında yapılan gösterilerin "bir iktidar mücadelesi" değil, "insan onuru ve kendine saygısını koruma kavgası" olduğunu söylemişti.

Kolesnikova, kendisi ve çalışma arkadaşlarının koruma kullanmamaya karar verdiklerini de açıklamış "Eğer bir otobüs dolusu toplum polisi bizi durdurmaya kalkarsa, ne kadar muhafız kullanırsanız kullanın bir faydası olmaz. Polis devletinin nelere kadir olduğunu iyi biliyoruz" demişti.

Bir başka muhalif isim Olga Kovalkova da Cumartesi günü, hapse atılma tehlikesinden dolayı Polonya'ya geçtiğini açıklamıştı.