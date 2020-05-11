Koronavirüs salgını boyunca devam eden tek lig olan Belarus Ligi'nde virüs korkusu başladı. FC Minsk'in Kulüp Müdürü Igor Shloido bir oyuncularında koronavirüs belirtilerine rastlandığını belirterek açıklama yaptı. Shloido, "Ne yazık ki bir futbolcuda koronavirüs şüphemiz vardı. Durumu normal ancak belirtilerini taşıyordu. Şimdi testi yapıldı ve sonucunu bekliyoruz." sözlerini kullandı.

Takım idmanının iptal edildiği belirtilirken kısa sürede tüm takımla ilgili önlemler alınacağı ifade edildi. Öte yandan iddialara göre FC Minsk'te koronavirüs taşıdığı düşünülen futbolcunun son oynanan Gorodeya deplasmanına gitmeyen isimlerden biri olduğu iddia edildi.