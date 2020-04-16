Belarus ligi: Futbol meraklıları maçların hâlâ oynandığı Belarus'a yöneldi, 10 ülkeyle yayın anlaşması imzalandı

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin askıya alınmadığı tek ülke olan Belarus'ta Futbol Federasyonu, 10 ülkeyle yayın sözleşmesi imzaladı. Dünya genelinde kendi takımlarının maçlarını izleyemeyen birçok futbol meraklısının tek seçenekleri olan Belarus liglerine yöneldiği belirtiliyor.
Koronavirüs salgınında ülkede hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor.
Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, aşırı kaygı ve psikozun virüsün kendisinden daha tehlikeli olduğunu öne sürerek salgınla ilgili hiçbir önlem almamıştı.
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Lukaşenko, kendisi alkol kullanmayan birisi olarak virüse karşı votka tavsiyesinde bulunmuş ve tarımsal üretimin teşvik edilmesi gerektiğini kastederek "Koronavirüsün tedavisi traktördür" demişti.
Ülkede salgınla ilgili hiçbir sınırlama olmamasına karşın, birçok kişinin evlerinde kalmayı tercih ettiği ve ailelerin çocuklarını okula göndermemeye başladığı belirtiliyor.
Lukaşenko, yurt dışından gelen herkese test yapıldığını söylüyor. Son verilere göre yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısı 3728, ölü sayısı da 36.
Birçok Belaruslu taraftarın boykot çağrısına rağmen ülkede futbol maçları devam ediyor.
Taraftarların büyük bölümü hastalığa yakalanma endişesiyle maçlara gitmezken, Isloch Minsk kulübü, futbolcularını motive etmek için tribünlere taraftarları temsil eden vitrin mankenleri koydu. Mankenlerin üzerinde taraftarların fotoğraflarından yapılmış maskeler yer aldı.
Belaruslu taraftarların maçlara gitme konusundaki tereddütlerine rağmen, ülke futbolu sıra dışı bir şekilde dünya genelinde futbolseverlerin ilgisini çekmeye başladı. Bazı yabancı televizyon kanalları Belarus maçlarını canlı yayınlıyor.
Belarus Premier ligi karşılaşmaları, özellikle bu ülkenin komşuları Ukrayna ve Rusya'da ilgiyle izleniyor.
Ukraynalı televizyon yapımcısı Viktor Samoilenko "Belarus'ta doğru dürüst bir lig olduğunu bilmiyorduk. Çünkü televizyonlarda Belarus maçlarını göstermiyorduk" dedi.
Belarus Futbol Federasyonu, ligleri askıya alma kararını, başlangıçta vaka sayısının çok az olmasıyla açıklamıştı. Ancak federasyon yetkilileri son zamanlarda bu yöndeki sorularını yanıtlamıyor.
Kulüpler ise riske rağmen federasyonun kararlarına uymak zorunda olduklarını söylüyor.
Reuters ajansına konuşan bazı kulüp yetkilileri, taraftarların el dezenfektanı kullandıklarını ve birbirlerinden uzak oturtulduklarını söylüyor.
Premier Lig'de bu hafta bugünden itibaren Cumartesi gününe kadar toplam sekiz maç oynanacak.
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