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Belarus ile Rusya'dan ortak askeri uçuş tatbikatı

Belarus ile Rusya'nın 1 Şubat'a kadar sürecek ortak askeri tatbikatının başladığı açıklandı

Giriş: 16.01.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
Belarus ile Rusya'dan ortak askeri uçuş tatbikatı
Belarus ve Rusya'dan ortak tatbikat
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AA

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak askeri uçuş tatbikatının başladığını duyurdu.

Bakanlık basın servisinden yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ortak bölgesel güç havacılık birimlerinin ortak uçuş taktik tatbikatının bugün başladığı belirtildi.

Rusya tarafından Hava ve Uzay Kuvvetlerinden bir oluşumun tatbikata katıldığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikatın temel amacı muharebe eğitim görevinin ortak performansında operasyonel uyumluluğu sağlamak." ifadesi kullanıldı.

Havadan keşif, sınır boyunca hava sahasında ortak devriye, birlikler için hava desteği, taktik hava indirme birliklerinin intikali, yaralı tahliyesi ve yük teslimi konularına yönelik tatbikat yapıldığı bildirilen açıklamada, Belarus Hava Kuvvetleri'nin bütün üsleri ve poligonlarının kullanıldığı tatbikatta, Belarus hava savunma sistemleri birliğinin görev yaptığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle ekim ayında iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.

Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak'ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurmuş, farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin mükemmelleştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini duyurmuştu.

Tatbikat 1 Şubat'a kadar devam edecek.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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