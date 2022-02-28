Belarus halkından anayasa değişikliğine 'evet'

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko yaptığı açıklamada, halk oylamasına 6 milyon 815 bin 667 seçmenin yüzde 78,63’ünün katıldığını bildirdi.
Kesin olmayan sonuçlara göre halk oylamasında değişikliklere ‘evet’ oyu verenlerin yüzde 65,16, ‘hayır’ oyu verenlerin ise yüzde 10,07 olduğunu kaydeden Karpenko, “Oylamaya seçmenin yarıdan fazlası katıldığı için referandum geçerlidir.” ifadelerini kullandı.
Karpenko, 3 Mart’ta referandumun kesin sonuçlarını açıklayacaklarını dile getirdi. AA'nın haberine göre; kesin sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün sonra söz konusu değişiklikler ve ilaveler anayasada yer alacak.
BELARUS ANAYASASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun geçen ay imzaladığı karar ile yapılan referandumun kabul edilmesi halinde anayasada bazı değişiklikler yapılacak.
Devlet yapısına ilişkin sorunları etkileyecek olan anayasa değişikliklerine göre, Belarus Halk Meclisi, ülkede demokrasinin en yüksek temsil organı haline gelecek, toplumda istikrar ve sağlamlaştırma işlevi görecek.
Cumhurbaşkanı en üst düzey yetkili olarak kalmaya devam ederken, bu pozisyon için şartlar eskisine göre ağırlaşıyor. En az 20 yıl ülkede yaşamış, mevcut anayasadaki gibi 35 değil, 40 yaşını geçen, yabancı vatandaşlığı veya başka ülkede oturumu olmayanlar cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Bir kişi iki dönemden fazla cumhurbaşkanı olamayacak.
Evlilik ve aile ilişkilerinin anayasal bakımdan sağlamlaştırılmasına yönelik değişikliğe göre, devlet tarafından evliliğin "erkek ve kadının birleşmesi olarak" korunması açıklığa kavuşturuluyor.
Değişikliğin kabul edilmesi halinde, ebeveynler çocuklarını sosyal açıdan faydalı işlere hazırlamak, kültür ve yasalara, Belarus tarihi ve ulusal geleneklerine saygı göstermeyi aşılamak ile yükümlü hale gelecek.
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