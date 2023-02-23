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Belarus'un uzun süredir görevde olan 64 yaşındaki Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'nin 26 Kasım'da aniden öldüğü açıklanmıştı. Makei'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilmişti. Belarus medya kuruluşu Nasha Niva'nın birbiriyle ilgisi olmayan dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Makei, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'daki yetkilileriyle yaptığı toplantıdan döndükten birkaç gün sonra intihar ederek öldü.

New York Post'un aktardığı habere göre Belarus lideri Lukaşenko, 2012'den bu yana görev yapan ve Batı ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Makei'yi değiştirmeyi hedefliyordu ancak bunun Moskova'nın emriyle olup olmadığı belirsizdi. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Makei'nin bir meslektaşı, "Son zamanlarda Lukaşenko'dan kişisel ilgi görmedi. Bu onun için çok hissedilir bir durumdu. Eski yüksek pozisyonun sona ermekte olduğunu anladı. Yüksek makamlara geldikten sonra da kendisini başka bir yerde görmedi" diye konuştu.

Gazete, Makei ölümünden 7 ay önce söylediği "Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama eğer idam edilecekseniz, sadakatten idam edilmek vatana ihanetten idam edilmekten daha iyidir" sözlerini de hatırlarrı. Yahoo News'in Pazartesi günü sızdırılan bir iç strateji belgesine dayandırdığı haberine göre, Makei'nin intihar haberi, Rusya'nın 2030 yılına kadar sadık bir müttefiki olan Belarus'u ele geçirmeyi planladığını söyleyen bir raporun hemen ardından geldi. ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki sorumlusu Michael Carpenter habere verdiği demeçte "Rusya'nın Belarus'la ilgili hedefleri Ukrayna'yla aynı. Sadece Belarus'ta savaş yerine baskıya dayanıyor. Nihai hedefi hala toptan birleşme" demişti. Lukaşenko 29 Kasım'da Makei'nin cenaze törenine katıldı, ancak Moskova Kremlin'i temsil etmesi için Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u göndermedi.

Makei'nin ölümü sırasında çıkan diğer haberlerde, Ermenistan'daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü zirvesinde tanıştığı Ruslar tarafından zehirlenmiş olabileceği iddia edilmişti. Muhalif aktivist Leonid Nevzlin, Makei'nin "FSB'ye ait özel bir laboratuvarda geliştirilen bir zehirle zehirlenerek öldüğünü" iddia etmişti. Nevzlin, "Rus özel servislerine yakın" kaynaklara atıfta bulunarak zehrin etkilerinin kalp krizi, felç ya da kalp yetmezliğine benzediğini öne sürmüştü. Belarus, Makei'nin kalp krizi geçirdiğini söylemek dışında ölümüyle ilgili tüm ayrıntıları açıklamayı reddetti. Bağımsız bir siyasi analist olan Artyom Shraibman, "Makei, Batı ile diyalog kurma fırsat penceresini açık tutarak Lukaşenko'ya manevra ve Kremlin ile pazarlık için biraz alan tanıyordu. Makei Belarus hükümetinde Batı yanlısı ana ses olarak ün kazanmıştı, bu nedenle ölümünün çok sayıda komplo teorisini körüklemesi şaşırtıcı değil" diye konuştu. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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