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Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 80 oy alarak kazanan ve ülkenin 26 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk’teki Nezavisimost Meydanı’nda bulunan hükümet binası önünde miting düzenledi.

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Muhaliflerin çağrısıyla sokaklarda yaşanan protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 1 kişinin ölmesi binlerce kişinin yaralanmasının ardından önemli bir hamle yapan Lukaşenko, hükümet binası önünde destekçilerine seslendi. Ülkenin hemen hemen her tarafından başkente gelen Lukaşenko destekçileri sık sık “Çok yaşa Belarus” sloganları attı.

Miting nedeniyle Belarus polisi ve ordu mensupları ülke genelinde birçok noktada yoğun güvenlik önlemleri alırken, Minsk’te bu önlemler 2 katına çıkarıldı.

LUKAŞENKO, MİTİNGDEN ÖNCE PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında telefon görüşmesi yapıldı. Cumhuriyete dışarıdan yapılan baskı da dikkate alınarak, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Belarus'taki durum tartışılmaya devam edildi” denildi.

"SİZİ ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALMAMIZ BENİM HATAM DEĞİL"

Devlet Başkanının mitingine Başbakan Roman Golovçenko, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı İgor Sergeyenko ve Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova’nın yanı sıra tüm hükümet temsilcileri ve çok sayıda Lukaşenko destekçisi siyasi katıldı. Lukaşenko yaptığı konuşmada, muhalefeti suçlayarak, “Sizleri bu meydana çağırmak istemiyorum. Şu anda çok işiniz var, hasadı toplamalı, çocukları okula hazırlamalısınız. 90’lı yılları hatırlıyorum, burada ellerinde tencerelerle toplanan insanlar, işçiler çocuklarının karınlarını doyurmak istiyordu. Ben gösteri taraftarı değilim. Maalesef sizleri yardıma çağırmak zorunda kalmam benim hatam değil” dedi.

"HALKIMIN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜYORUM"

Lukaşenko, destekçilerine minnettar olduğunu yineleyerek, “Halkımın önünde diz çöküyorum. Daha önce uyarmıştım, seçimler ilgi çekici olacak, ardından daha ilgi çekici şeyler de olacak demiştim. Belarus’u koruyunuz, zira o artık torunlarınıza ait. Onlara ne kalacak? Çok ciddi zamanlardan geçiyoruz. Ülkeyi korumanız için sizleri çağırdım, biliniz ki bir sürü utanç verici pislik ortaya çıktı. Ama ben hayattayım ve kalmaya devam edeceğim. Şunu aklınızda tutun sizlere asla ihanet etmedim, asla etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

LUKAŞENKO, NATO'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Lukaşenko, seçimlerden önce ülkesine karşı dış güçlerin planları olduğunu ifade ederken, NATO’yu hedef gösterdi. Devlet Başkanı, “NATO yönetimi, bizi yeniden seçim yapmaya çağırıyor. Eğer onların dediklerini yapacak olursak biz devlet olarak ölmüş oluruz. O zamanlar seçim benim üzerime düştü. Siz, tamamen deneyimsiz bir genç olan benden halkı uçurumun kenarından geri çekmemi istediniz. Bunu yaptık, milyonlarca selefimizin hayal ettiği şeyi yaptık. Bağımsız bir egemen devlet kurduk” dedi.