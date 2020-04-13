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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Belarus’ta koronavirüsten bir kişi bile ölmedi"

Koronavirüs salgınına ilişkin ciddi bir tutum sergilemediği için eleştirilen Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkede koronavirüs sebebiyle kimsenin hayatını kaybetmediğini, hayatını kaybedenlerin kronik hastalıkları olduğunu söyledi. Öte yandan Belarus Sağlık Bakanlığı, ülkede 29 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

13.04.2020 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL
Belarus
AA

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden olmadığını öne sürerek, "Ölenler sahip oldukları bir grup kronik hastalıktan dolayı öldüler." dedi.

Lukaşenko, Kovid-19 salgını ile ilgili yaptığı toplantıda, ülkedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınından çok diğer hastalıklara yönelik durumla ilgilendiğini söyleyen Lukaşenko, hastanelerde diğer hastalıklar nedeniyle yatan insanların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Lukaşenko, son zamanlarda koronavirüs psikozu yüzünden hastanelerde yatanların kendini bıraktığını ve hayat için mücadele etmekten vazgeçtiğini belirterek, “İnsanlar korkuyor. Bu yüzden şunu söylemek istiyorum; ülkemizde koronavirüsten bir kişi bile ölmedi. Bir kişi bile. Ölenler sahip oldukları bir grup kronik hastalıktan dolayı öldüler.” diye konuştu.

Lukaşenko, koronavirüsün sebep değil, “kronik hastalıkların geliştirdiği bir atmosfer” olduğunu savundu.

"HİÇ KİMSE KORONAVİRÜSTEN ÖLMEYECEK" 

Hastanelerdeki Kovid-19 teşhisi konulan hastaların endişelenmemesini isteyen Lukaşenko, “Ülkemizde hiç kimse koronavirüsten ölmeyecek. Bunu açıkça duyuruyorum. Bu benim inancım sadece geçmiş yıllardaki analize dayanmıyor. Bizim tecrübemiz var. Bizim tecrübemizden, Çin’in, ABD’nin, Avrupa’nın tecrübesinden yola çıkarak nasıl çalışılacağını görüyoruz. İnsanları kurtaracak ilaç kombinasyonunu bulduk. Bu yüzden her kişi için mücadele etmeyeceğiz, savaşacağız. Eğer bu insan kendini bırakmadıysa kesinlikle iyileşecektir." ifadelerini kullandı.

BELARUS'TA KOVİD-19'DAN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı 3 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 29’a ulaştı.

341 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 2 bin 919’a çıktı.

Bugüne kadar 203 kişinin iyileştiği ülkede, yaklaşık 68 bin test yapıldı.

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