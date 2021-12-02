Belarus'tan AB'nin yaptırım kararlarına tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB'nin Belarus'a karşı aldığı yaptırım kararlarının "absürtlüğünün derin ve içeriğinin anlaşılmasının zor" olduğu ifade edildi.
Tüm bu politikaların amacının Belarus'u ekonomik olarak boğmak ve Belarusluların hayatını olabildiğince zor hale getirmek olduğuna dikkati çekilen açıklamada, AB’nin "barbarca" ve "insanlık dışı" yaptırımları kaldırmasını talep eden milyonlarca Belaruslu işçinin çağrılarına kulak asmadığı ve Avrupalı tüketicilerin, tedarikçilerin ve şirketlerin zarar görmesini de umursamadığının altı çizildi.
Açıklamada, Avrupalı yetkililerin göç kriziyle ilgili olarak sağduyuya, ortaya konan gerçeklere, başlatılan teknik müzakerelere ve Belarus tarafının yasa dışı göçü önlemek için aldığı ek önlemlere rağmen iki yüzlü bir şekilde yaptırım kararı icat ettikleri vurgulanarak, "Küresel göç krizinin gerçek nedenleri açıkça görmezden gelinirken, tüm sorumluluk Belarus’a yükleniyor." ifadeleri kullanıldı.
Belirli Avrupa çevrelerinin ticari çıkarlarına yönelik kararlar alındığına işaret edilen açıklamada, "Bu yaptırım paketi, göçmen kriziyle ilgisi olmayan Belaruslu işletmeleri içeriyor. Bunun arkasında rakiplerden kurtulma arzusu yatmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.
"BÖLGENİN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİRİYOR"
Açıklamada, Belarus’un Batı’dan gelen bu tür zorluklarla ilk kez karşılaşmadığı hatırlatılarak, yaptırımların her iki taraf için de olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekildi. AB’nin aldığı bu kararlara karşı sert, asimetrik ve uygun önlemler alınacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu süreç ne kadar devam ederse, tüm bölgemizin istikrarı ve güvenliği için tehlike o kadar belirgin hale geliyor. Her şeyin suçlusu yalnızca yaptırım sarmalının ve saldırganlığın başlatıcısı olan AB’dir. Hala Avrupalı politikacıları daha iyi düşünmeye çağırıyoruz."
AB, insan hakları ihlalleri ve göçmenlerin siyasi araç olarak kullanılmasının devam ettiği gerekçesiyle Belarus’a karşı 5'inci yaptırım paketini onaylamış, 17 kişi ve 11 kuruluşu daha yaptırım listesine dahil ettiğini duyurmuştu.
Belarus'a komşu AB ülkelerine yasa dışı geçişleri kolaylaştıran faaliyetleri organize eden veya buna katkı sağlayan kişi ve kuruluşların da yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.
NÜKLEER ÇIKIŞI
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO’nun Almanya'daki nükleer silahları Polonya'ya yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan buna karşı etkili olacak nükleer silahları Belarus'a geri isteyeceklerini söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!