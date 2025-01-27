Belarus'a ortak yaptırım kararı

Belarus'ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin galibi %86'lık oy oranı ile Aleksandr Lukaşenko oldu.

Ancak seçimlerin âdil olarak yapılmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Kanada ve Yeni Zelanda; Belarus'a yönelik yaptırım kararı aldı. Ortak yayımlanan bildiride cumhurbaşkanı seçiminin 'sahte' olduğuna vurgu yapılırken Belarus'ta süren insan hakları ihlâllerine dikkat çekildi.

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Yaptırım uygulananlar arasında onlarca kurum ve kişi bulunuyor.

Bildiride ayrıca özgür bir seçim süreci yaşanmadığı iddia edilirken 1250 siyasinin hapiste bulunması nedeniyle Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ve yönetimi kınandı.