Bel kayması belirtileri nelerdir?

10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Omurgamızda; omurların belli bir düzeni ve sıralaması vardır. Omurlar ön ve arka kenarları bir alt ve bir üst omurla aynı hizaya denk gelir. Ön tarafta diskler ve arkada faset eklemler ile bağlanırlar. Bu sıralamanın gücünü artıran bağ dokusu da kemiklerin arasında köprü görevi görmektedir. Bel kayması omurun birinin diğerinin üstünden kaymasıyla oluşur. Bu nedenle; omurganın içinden geçen omurilik sıkışma yapar ve iki bacakta da uyuşma, ağrı ve yanma şikayeti gelişir.
Bel kaymaları beş şekilde ortaya çıkar. Ancak en çok ortaya çıkanları; ameliyat sonunda oluşan kaymalar, doğumda oluşan ve çocuklukta çıkan kaymalar ve yaşlılık nedeniyle oluşan kaymalar şeklindedir. Bazı durumlarda bel bölgesinde faset eklemlerinin bulunduğu kısımda gelişmeye bağlı kırıklar ortaya çıkar. Hareket yüzünden iyileşmesi de zordur, kırık nedeniyle üstteki omurlar alttaki omurgaya göre öne doğru kayabilirler. Bu durum bel kayması olarak adlandırılır.
Bel kaymasının yaşlanma nedeni ile omurga da ve bağ dokusunda oluşan tahribatla ortaya çıkan bel kaymasıdır. 40 yaş üstünde çıkması olasılığı vardır. Buna dejeneratif bel kayması denir.
Stres kırıkları her zaman belirti göstermez, başka nedenle çekilen bir röntgende ortaya çıkabilir. Patoloji semptomik bir şekil alırsa ilk şikayet bel de ağrı şeklinde oluşur. Bazen kayma olsa bile ağrı oluşmayabilir. Görülen belirtiler arasında bel ve kalça ağrısı; ağrı, adale gerginliği, bel eğiminde artış bacaklarda hissizlik, güçsüzlük veya yürümede zorluk olmaktadır. Bu belirtilerde istirahat ile geçici bir rahatlama olsa bile genellikle ayakta durma, yürüme ve diğer hareketlerde ağrılar artar.
Bel kaymasının hafif durumlarında istirahat, antiflamatuar ilaçlar, ağrı kesiciler ve korse kullanma ile hafiflemesi sağlanır. Bel ağrıları ve sinir sıkışması olması halinde enjeksiyonlar yapılabilir. Eğer çok büyük sıkıntı yaratıyorsa ameliyat gerekli olmaktadır. Ameliyat sonrasında fizyoterapi uygulaması ve hastaların rahatlatılması sağlanmaktadır. Taburcu olana kadar günlük aktivitelerini yerine getirilmesi konusunda yardımcı olunur
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