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        Haberler Sağlık Bel fıtığına karşı yapılması gerekenler! İşte 6 önlem...

        Bel fıtığına karşı yapılması gerekenler!

        Bel fıtığında tıbbi tedavi yerine farklı yöntemlere yönelmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çavuşoğlu, aksi halde kalıcı sakatlanmaların hatta felcin meydana gelebileceğini söyledi ve bel fıtığından korunmanın 6 önemli kuralını anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:13
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        • 1

          Öksürürken, hapşırırken hatta diş fırçalarken bile bel fıtığı kapıyı çalabiliyor. Günümüzde masa başında ve bilgisayar karşısında uzun süreli geçirilen saatler ve hareketsiz yaşam, fazla kilo ve yanlış duruş pozisyonları kas-iskelet sisteminin hızla zayıflamasına ve yıpranmasına yol açarak bel fıtığına zemin hazırlıyor.

        • 2

          Her bel ağrısının bel fıtığı olmadığını, bel fıtığı tanısı konulan hastaların ise sadece yüzde 5’inde ameliyat gerektiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, “Fiziki muayenede sinir tahribatına ait bulgular yoksa öncelikle yatak istirahati, ağrı kesici ve fizik tedavi uygulanmalıdır. Sinir tahribatı olması ya da bu yöntemlerin başarısız kalması durumunda cerrahi gerekir” dedi.

        • 3

          Tıbbi tedavi yerine farklı yöntemlere yönelmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çavuşoğlu, aksi halde kalıcı sakatlanmaların hatta felcin meydana gelebileceğini söyledi ve bel fıtığından korunmanın 6 önemli kuralını anlattı.

        • 4

          DURUŞ POZİSYONUNA DİKKAT!

          Çavuşoğlu, "Yere, diz seviyesinden aşağıda bir tabureye, alçak tuvalete ya da ayağınızın temas etmeyeceği oranda yüksek bir sandalyeye oturmayın. Otururken bel boşluğunu doldurmak için belinizin arkasını ufak yastıkla mutlaka destekleyin. Kesinlikle yere uzanmayın. Kendinizi bir anda yatağa atmaktan kaçının! Yatağa girerken önce yatağa oturup sonra yatış pozisyonunu alın; kalkarken de önce yan dönüp, bacaklarınızı yere uzattıktan sonra kalkın.

        • 5

          EĞİLİRKEN, YUKARI UZANIRKEN BU KURALA UYUN

          Yere eğilirken belinizden değil, diz ve kalçalarınızdan bükülün. Örneğin; bir damacanadan su doldururken ya da yerden bir cisim kaldırmak gerekirse kesinlikle belinizden eğilmeyin, çömelin, cismi gövdeye yaklaştırıp, bu şekilde doğrulun. Yukarıya uzanmanız gerekiyorsa ayaklarınızın altına mutlaka bir merdiven veya tabure koyun.

        • 6

          Aksi taktirde her iki durumda da belinizdeki kaslara yüklenme sonucu ani bir travma gelişebileceği gibi zamanla belinizdeki kasınız zedelenerek de bel fıtığı gelişebilir" önerilerinde bulundu.

        • 7

          TEK TARAFA YÜKLENMEYİN

          Ağırlık taşırken iki ele birlikte eşit yük almaya özen göstermek gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Çok ağır eşya taşımaktan kaçının. Elinizdeki poşetleri ya da yükleri gövdenize yakın iki elle taşımaya dikkat edin çünkü elinizdeki poşetleri ya da eşyayı gövdenizden ne kadar uzak kaldırırsanız belinize olumsuz etkisi o kadar fazla olur, bel fıtığına zemin hazırlar. Bir cismi itmek veya çekmek gerekirse öncelikle bundan kaçının, eğer mutlaka yapmak gerekiyorsa sadece itin, kesinlikle kendinize çekerek sürüklemeyin" dedi.

        • 8

          İDEAL KİLONUZDA OLUN

          Prof. Dr. Çavuşoğlu fazla kilonun bel fıtığına davetiye çıkaran en önemli etkenler arasında yer aldığını belirterek, ideal kiloda olunmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Kilo verme sürecinde ise dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu “Kiloluysanız mutlaka sağlıklı bir şekilde kilo vererek ideal kilonuza kavuşun. Hızlı kilo verme kas kitlenizde daha çok kayba neden olacağından, omurgaya destek olan kas hacminiz azalır ayrıca sistemik rahatsızlıklara neden olabilir” dedi.

        • 9

          DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

          Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Öncelikle mutlaka her 20 dakikada bir oturduğunuz yerden kalkın ve belinizi rahatlatın. Günümüzde bilgisayar karşısında uzun saatler geçirilmesi ve spordan uzak, hareketsiz (sedanter) yaşam tarzı nedeniyle bel ve çevresindeki kaslar zayıflarken, bel fıtığı gelişme riski artıyor. Bu nedenle mutlaka düzenli egzersiz yapmaya zaman ayırın. Yüzme, pilates, haftada en az 3 gün olmak üzere birer saatlik tempolu yürüyüş gibi omurgaya dost olan egzersizler karın ve sırt kaslarınızı güçlendirip fıtık riskinden uzaklaştırır" diye konuştu.

        • 10

          TOPUKLU AYAKKABIDAN KAÇININ

          Ayakkabı seçiminde sadece görselliğine aldanmayıp omurga ve bel sağlığını destekleyecek ayakkabı giymeye özen göstermek, gerekirse tabanlık kullanmak gerekiyor. Özellikle yüksek topuklu ayakkabıların bel ve kalça sağlığında ciddi sorunlar oluşturabildiğini, zamanla belde ortaya çıkabilecek yapısal bozulmalarla birlikte bel fıtığına da zemin hazırlayabildiğini belirten Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu “3 santimden daha yüksek topuklu ayakkabının sık kullanımından kaçınılmalıdır. Özellikle yüksek topuklu ayakkabıyla ağır bir cisim taşınmamalıdır” dedi.

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