Beko'nun 100. kadın bayisinin açılışına Koç Ailesi katıldı

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Mağazanın açılış töreni Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Beko Türkiye Satış Direktörü Burak Bilgisel ile Arçelik ve Beko üst yönetiminin katılımıyla gerçekleşti.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, şunları söyledi: “Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin; bayilerimiz, servislerimiz, tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde sağlanmasını amaçlıyoruz. 2019 yılında ‘Beko 100 Kadın Bayi’ projesini başlattığımızda %1’i bile bulmayan bayi kadınların oranını %10’a yükselttik. 2022’de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Action Coalition taahhütleri kapsamında belirlediğimiz hedefle 2026 yılına kadar Beko Kadın Bayi oranını %25’e çıkarmayı amaçlıyoruz. Beko 100 Kadın Bayi Projesi öncülüğünde bugün 100. bayisine ulaşan Beko’yu ve bu yolculukta bize eşlik eden tüm kadın bayilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İlerleyen dönemde “Kadının İşi, Gücü” ismi ile devam edecek projeye başvuran ve bayilik almak isteyen girişimci kadınlara kira yardımı, uygun mağaza lokasyonu bulma, dekorasyon, TOKEN finansal teknolojilerinden sağlanan ücretsiz yazarkasa ve ilave teşhir paket indirimleri sağlanırken; girişimciler, finans, ürün ve satış eğitimleri ve mentorluk çalışmaları ile de güçlendiriliyor.

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